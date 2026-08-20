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МТС открыла бесплатный доступ к Wi-Fi гостям и участникам юбилейного фестиваля «Ягель»

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi для гостей и участников юбилейного молодежного фестиваля «Ягель», который пройдет вблизи города Тарко-Сале. Сеть доступна абонентам всех операторов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили передвижную базовую станцию, обеспечив ямальцев высокоскоростным мобильным интернетом в сети LTE, а также общедоступной сетью WI-Fi. Девять точек доступа охватывают всю территорию фестиваля на лесной площадке, включая гастрономическую зону, ярмарку местных производителей, глэмпинги, летний кинотеатр, сценические площадки, многочисленные зоны для развлечений и отдыха.

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Скорость передачи данных до 100 Мбит/с позволит участникам оставаться на связи, вызывать такси, делиться «живыми» эмоциями в соцсетях, вести прямые трансляции с выступлений национальных молодежных групп. Благодаря работе двух каналов, связь будет бесперебойной, а расширенная емкость сети сможет выдержать нагрузку в несколько тысяч гостей мероприятия. Воспользоваться бесплатным доступом к WI-Fi может любой желающий, достаточно выбрать сеть Free Yamal на своем мобильном устройстве и пройти авторизацию по номеру телефона.

«Молодежный фестиваль «Ягель» является одним из знаковых событий на Крайнем Севере, в этом году ему исполняется пять лет. Ежегодно он привлекает все больше гостей не только из ямальских городов, но и других российских регионов. По данным нашей геоаналитической платформы «Геоэффект», в 2025 г. больше всего приезжало туристов из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области, Башкирии и Свердловской области. При этом мужчин было вдвое больше, чем женщин. В этом году мы также вместе с организаторами планируем изучить географию участников фестиваля, их интересы, выявить тенденции, которые помогут грамотно развивать событийный туризм и улучшать северное гостеприимство», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

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