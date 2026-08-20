MWS Cloud запустила в промышленную эксплуатацию Managed ClickHouse в составе облачной платформы MWS Cloud Platform

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, сообщает о запуске в промышленную эксплуатацию управляемого сервиса Managed ClickHouse в составе облачной платформы MWS Cloud Platform. Ранее сервис был доступен в режиме Preview, теперь он запущен в промышленную эксплуатацию (GA) для всех клиентов платформы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Managed ClickHouse позволяет компаниям разворачивать аналитические кластеры ClickHouse в облаке через консоль управления или CLI для быстрой обработки больших объемов данных. Сервис дополняет линейку управляемых PaaS-сервисов для работы с данными в облаке MWS Cloud Platform.

Managed ClickHouse — это облачный сервис, позволяющий развернуть инстансы популярной аналитической СУБД c открытым исходным кодом в облаке MWS Cloud Platform. Сервис полностью берет на себя рутинные задачи по подготовке инфраструктуры, конфигурированию узлов, резервному копированию, обновлениям и мониторингу. Пользователи получают готовую, отказоустойчивую базу данных, оптимизированную для работы с большими массивами информации и потоковой аналитики.

Сервис глубоко интегрирован с ключевыми компонентами MWS Cloud Platform: сетевой и ресурсной моделью, механизмами управления доступом и единой системой мониторинга. Подключение к кластеру доступно из сети клиента через Private Link без публикации базы данных в открытый интернет. Managed ClickHouse пополняет портфель управляемых PaaS-решений для работы с данными. Ранее в октябре 2025 г. в составе платформы были запущены сервисы Managed PostgreSQL и Managed Kafka.

В первую очередь сервис подойдет компаниям, для которых аналитика и работа с данными являются критичными элементами бизнеса. Это средний и крупный цифровой бизнес (e-commerce, финтех, онлайн-медиа, телеком, SaaS, adtech, логистика), команды с развитой data-функцией, а также технологические и системные интеграторы.

Сервис доступен в консоли управления MWS Cloud Platform.