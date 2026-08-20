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«Портал поставщиков» развивает платформенную модель для автоматизации государственных закупок

Цифровизация полного цикла госзакупок и объединение основных процессов на одной платформе позволяют сократить количество рутинных действий для заказчиков и предпринимателей. Такой подход реализован на «Портал поставщиков» — платформе для закупок малого объема, где все основные этапы закупки от поиска необходимой продукции и выбора поставщика до заключения и исполнения контракта — проходят онлайн. Об этом сообщил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Цифровизация закупок сегодня происходит не только через перевод документации и процедур в электронный вид. Следующий этап этого ключевого процесса — развитие платформенной модели и проведение закупочных процедур в одной цифровой среде, где часть рутинных операций берет на себя система. По такому принципу развивается «Портал поставщиков»: здесь заказчик может найти нужную продукцию, выбрать поставщика, заключить и исполнить контракт дистанционно. При этом мы продолжаем совершенствовать ресурс: внедряем интеллектуальные инструменты поиска и работы с документами, а также автоматизируем отдельные операции. В результате портал становится полноценным рабочим инструментом, который сопровождает заказчика и предпринимателя на всех этапах закупки и делает их взаимодействие более эффективным и прозрачным», — сказал Кирилл Пуртов.

Развитие цифровых платформ становится одним из этапов последовательной трансформации системы государственных закупок. Этот процесс также предполагает дальнейшую стандартизацию и унификацию закупочных процедур. Такие изменения направлены на формирование более эффективных и единообразных условий работы для заказчиков и поставщиков.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что «Портал поставщиков» продолжает расширять присутствие в российских регионах. С начала 2026 г. к нему присоединились заказчики из Курской, Еврейской автономной и Липецкой областей, а также из Донецкой Народной Республики. Число подключенных регионов выросло до 47. Общее количество заказчиков на платформе превышает 60 тыс. Товары, работы и услуги им предлагают более 410 тыс. поставщиков со всей страны.

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«Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. Чтобы стать поставщиком на портале, не обязательно быть компанией: предлагать товары, работы и услуги может и физическое лицо. Для начала работы нужно лишь получить электронную подпись и пройти короткую процедуру регистрации. Ежедневно на платформе заключают свыше 1,5 тыс. контрактов, а ее каталог насчитывает более 3,6 млн уникальных наименований.

Функциональным заказчиком портала поставщиков выступает Департамент Москвы по конкурентной политике, а за его техническое развитие отвечает столичный Департамент информационных технологий.

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