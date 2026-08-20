«СберМобайл» запустил оплату зарубежных сервисов, игр и ИИ-инструментов в рублях

Виртуальный оператор сотовой связи «СберМобайл» расширил набор доступных пользователям цифровых сервисов и запустил решение для оплаты популярных зарубежных платформ. Оплата производится в рублях с помощью российских банковских карт или через Систему быстрых платежей. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Технологическим партнером проекта выступила платформа Pay Digital. Основным способом получения цифровых товаров стали ваучеры — это цифровые коды активации сервиса, которые вместе с подробной инструкцией мгновенно приходят на электронную почту пользователя сразу после оплаты. Дополнительно для оплаты некоторых сервисов доступен формат прямого пополнения аккаунта — в этом случае средства или подписка автоматически зачисляются на профиль по указанному пользователем ID.

Такой подход расширяет возможности пользователей и позволяет выбирать удобный клиентский путь в зависимости от сервиса и задачи. Через решение «СберМобайла» можно пополнять российский аккаунт Apple ID, оплачивать доступ к ИИ-инструментам и другим цифровым продуктам, а также бронировать жилье на Airbnb. Для оплаты не требуется открывать зарубежную банковскую карту. При этом «СберМобайл» не хранит данные банковских карт пользователей.

«Запуск этого сервиса — наш ответ на запрос пользователей, которые столкнулись с трудностями при оплате привычных цифровых продуктов, — сказала Екатерина Петропавловская, директор по продажам «СберМобайла». — Мы стремились создать интуитивно понятное и абсолютно безопасное решение. Формат ваучеров стал основой нашего продукта, а для ряда платформ мы добавили возможность прямого зачисления по ID. Это позволило полностью исключить риски для клиентов: транзакции проходят мгновенно, а оператор не сохраняет платежные данные карт. Это открывает пользователям свободный доступ к международным развлекательным, рабочим и ИИ-платформам в один клик».

«Для нас это пример образцового партнёрства, — сказал Дмитрий Гостев, СЕО Pay Digital — «СберМобайл» получил готовый продукт для своей аудитории за недели, а не месяцы: возможность оплаты огромного числа цифровых товаров, мгновенную выдачу и, что важно, клиентскую поддержку. Пользователь же получает доступ к любому необходимому ему сервису».