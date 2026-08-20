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Зарплаты в сфере кибербезопасности выросли на 40% за год

Медианная предлагаемая зарплата в сфере информационной безопасности (ИБ) выросла на 40% за год — с 82,8 тыс. до 115,6 тыс. руб., выяснили аналитики hh.ru. При этом в отдельных случаях — при сочетании уникальной экспертизы и опыта — работодатели готовы предлагать и более 400 тыс. рублей. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Всего за I полугодие 2026 г. в России было открыто 13,7 тыс. вакансий в сфере информационной безопасности. Чаще всего это предложения для специалистов по защите данных и ИТ‑инфраструктуры (42%), а также для директоров (32%). Кроме того, в топ-5 по востребованности у работодателей вошли DevSecOps и AppSec-специалисты (9%), отвечающие за ранний поиск уязвимостей и защиту приложений на всех этапах; архитекторы ИБ (7%), которые отвечают за проектирование целостной системы защиты организации; и разработчики ИБ (5%).

Две трети работодателей, по данным опросов hh.ru, сегодня испытывают ощутимую нехватку кадров в сфере ИБ, что отражает и динамика предлагаемых зарплат.

«Потребность в защите от киберугроз все выше и компании готовы вкладываться в это направление, в том числе — через привлечение квалифицированных кадров. Наиболее стремительный рост зарплатных предложений зафиксирован в сегменте DevSecOps и AppSec‑специалистов — сразу на 20%, до 275 тыс. руб. На более высокий доход могут рассчитывать руководители и директора по ИБ — от 390 тыс. руб. (рост за год на 7%). Также в лидерах по зарплатам архитекторы ИБ (237 тыс. руб.)», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

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Предлагаемая оплата труда напрямую коррелирует не только с экспертизой, но и с требуемым опытом работы. Кандидаты со стажем от 3 до 6 лет могут рассчитывать на 125,7 тыс. руб. (максимум — 228 тыс. руб.), более 6 лет — на 160 тыс. руб. (максимум — 350 тыс. руб.). При этом даже начинающие специалисты имеют реальные возможности для достойного старта: медианное предложение для кандидатов без опыта в сфере ИБ составляет 68,2 тыс. руб., а максимум достигает 141,5 тыс. руб.

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Самые высокие заработные платы компании готовы предлагать за сочетание узкой экспертизы и реального опыта. Например, только начинающий карьеру DevSecOps или AppSec-специалист может претендовать на 150 тыс. руб., с опытом до 3 лет — уже на 275 тыс. руб., до 6 лет — на 320 тыс. руб.. Медианное предложение архитекторам ИБ на старте составляет 180 тыс. руб., при достижении трехлетнего стажа — 245 тыс. руб., шестилетнего — 420 тыс. руб.

Топ-5 актуальных вакансий в сфере информационной безопасности по уровню предлагаемых зарплат: Специалист по кибербезопасности MSS, от 500 тыс. руб., на руки; Заместитель начальника отдела развития и эксплуатации систем ИБ, от 435 тыс. руб., до вычета налогов; Архитектор по информационной безопасности, от 400 тыс. руб., до вычета налогов; Специалист по кибербезопасности (Threat Intel), до 440 тыс. руб., до вычета налогов; Руководитель отдела по информационной безопасности, от 300 тыс. руб., на руки.

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