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«Базар» запустил ИИ-аналитика для частных инвесторов

Независимая соцсеть для инвесторов ««Базар»» объявляет о публичном запуске ИИ-бота «Финансовый аналитик». Функция прошла этап тестирования и стала доступна всем пользователям платформы. Об этом CNews сообщили представители «Базар».

«Финансовый аналитик» — это встроенный в платформу чат-бот, который за секунды формирует аналитический разбор по любой бумаге, торгующейся на Мосбирже: акции, облигации, ETF, драгоценные металлы. Бот агрегирует данные из внешних источников (Yahoo Finance, TradingView, Московская биржа) и накладывает на них уникальный слой — внутреннюю аналитику самой платформы: историю торгов, количество обсуждений, динамику интереса пользователей к конкретному инструменту.

За три месяца тестирования пользователи направили боту более 20 тыс. запросов. Треть из них пришлась на «голубые фишки» — акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла» и «Яндекса».

«Мы превратили ленту постов в рабочий инструмент инвестора. Раньше пользователь тратил часы на ручной сбор данных из десятка источников. Теперь он открывает чат, вводит тикер — и получает готовую аналитику с исторической динамикой, сценариями и ссылками на обсуждения внутри платформы. Это снижает порог входа для новичка и экономит время опытному инвестору», – сказал Владислав Никонов, основатель и CEO «Базар».

Для получения аналитики пользователю нужно ввести тикер или загрузить скриншот с названием бумаги. Бот формирует ответ из двух частей: аналитическое резюме (динамика, сценарии роста и падения, риски) и контекстный слой самой платформы (ссылки на посты и обсуждения по бумаге за последние четыре месяца, ссылка на торги внутри «Базара»).

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Результат анализа можно сохранить в закладки или опубликовать как пост — с автоматическим тегом «Финансовый аналитик». Это органически наращивает контент платформы и вовлеченность сообщества.

Бот построен на собственной архитектуре «Базар» с интеграцией нескольких внешних API. Для получения исторических данных используются универсальные агрегаторы (Yahoo Finance), аналитические платформы (TradingView) и официальные источники по российскому рынку (Московская биржа). Внутренний слой аналитики — собственная разработка команды — делает бота уникальным: ни один внешний сервис не дает среза по обсуждениям и настроениям пользователей вокруг конкретной бумаги.

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