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Доставка помогает женщинам с детьми экономить почти три часа в неделю на покупках

Женщины с детьми, заказывающие доставку несколько раз в неделю, экономят благодаря этому в среднем 2,7 часа в неделю, или почти 143 часа в год. Те, кто регулярно прибегают к доставке, тратят на покупку продуктов, аптечных товаров, бытовой химии и товаров для питомцев в среднем 10,5 часа в неделю. А среди тех, кто пользуется доставкой раз в месяц или реже, этот показатель составляет 13,3 часа. Об этом CNews сообщили представители НАФИ.

Женщины в городах-миллионниках посвящают повседневным делам в среднем 3,1 часа в день, мужчины – 2,4 часа. К таким задачам относятся приготовление еды, уборка, покупки, уход за домом и питомцами, а также дорога до магазинов. На отдых, хобби, спорт, путешествия и саморазвитие у женщин в среднем приходится 2,8 часа в день.

Одним из способов организации регулярных покупок становится доставка. За последние три месяца ею пользовались 76% опрошенных женщин и 65% мужчин. Главным преимуществом онлайн-заказов 45% женщин назвали экономию времени. Выгодные цены как одну из причин использования доставки отмечают 25% женщин и 28% мужчин.

Чаще всего женщины заказывают продукты – 76%. Готовую еду из кафе и ресторанов выбирают 33%, бытовую химию – 30%. К доставке обращаются, когда не хватает времени на поход в магазин – 29%, а также при покупке тяжелых или объемных товаров – 25%.

При этом частота заказов и состав корзины различаются в зависимости от возраста. Среди пользователей доставки в возрасте 18-34 лет 33% оформляют заказы несколько раз в неделю. В группе старше 55 лет таких 16%. Молодые пользователи чаще заказывают готовую еду, а старшая аудитория - аптечные товары и товары для питомцев.

Отдельное время занимает подготовка к покупкам. Особенно заметна эта часть повседневных дел среди женщин старше 35 лет: 85% из них самостоятельно контролируют сроки годности, 83% следят за наличием продуктов, лекарств и корма для питомцев, 81% составляют список покупок. Еще 79% выбирают конкретные товары, сравнивая цены, бренды и характеристики.

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На составление списков, проверку запасов, сравнение цен и выбор товаров женщины старше 35 лет в среднем тратят 3,8 часа в неделю.

«Свободное время становится важной метрикой качества жизни в больших городах. Данные показывают, что бытовые задачи уже сопоставимы по объему с тем временем, которое люди проводят с семьей и близкими. Особенно заметна нагрузка на женщин, семьи с детьми и людей в возрасте 35–44 лет. Для бизнеса это означает переход от логики “доставить товар” к логике “помочь человеку рационально распределить время”. Поэтому популярность будут набирать сервисы доставки, способные закрывать разные регулярные потребности человека в одном месте — просто, предсказуемо и с понятной пользой», – сказала Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ.

Среди женщин, уже пользующихся доставкой, 93% считают, что современные онлайн-сервисы улучшают качество жизни. Если бы у участниц появилось дополнительное свободное время, 30% направили бы его на отдых, 27% – на общение с семьей.

Исследование проведено сервисом доставки «Купер» и Аналитическим центром НАФИ. В нем приняли участие 3 тыс. совершеннолетних жителей 16 российских городов с населением более одного миллиона человек.

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