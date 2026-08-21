CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: хабаровчане стали больше времени проводить в онлайн-кинотеатрах

Хабаровчане стали больше времени проводить в онлайн-кинотеатрах. В 2026 г. продолжительность просмотров фильмов и сериалов жителями Хабаровского края выросла на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучили аналитики «МегаФона», изучив активность пользователей на ведущих цифровых киноплощадках страны. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пик интереса к кино приходится на середину недели: в среду и четверг длительность сессий превышает средние показатели на 15%. В пятницу и выходные дни пользователи тратят на видеоконтент примерно на 10% меньше времени, отдавая предпочтение офлайн-развлечениям.

Среди регионов Дальнего Востока Хабаровский край занимает четвертое место по продолжительности сеансов в онлайн-кинотеатрах. по объему потребления онлайн-видео. Абсолютными рекордсменами стали Приморский край, Амурская область и Забайкальский край, суммарная доля которых в общем дальневосточном трафике превышает 45%.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Согласно данным сервиса оператора «МегаКино», который объединяет несколько онлайн-кинотеатров в одном пакете, главными любителями кинофильмов стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Именно они активнее подключают эту услугу.

«Сегодня зрители могут выбрать удобный ресурс с интересным контентом. Онлайн-кино стало частью повседневной жизни, поэтому нам важно сделать процесс просмотра максимально комфортным. Мы объединили популярные кинотеатры в одну подписку, чтобы пользователям было легко управлять настройками и смотреть любимые фильмы с любого удобного устройства», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VK на тропе войны. С Apple через суд сдерут сотни миллионов за удаление «Вконтакте» и «Макса» с iPhone

Власти потратят 8 миллиардов на создание единой платформы для всей госстатистики

Россиян предупреждают о проблемах с оплатой в интернете. Рекомендовано оформлять заказы через «Яндекс Браузер»

Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года

Умер основатель легендарного сайта «Лепрозорий» Йован Савович

Хакеры наловчились взламывать домашние роутеры россиян, чтобы отправить их на фальшивые «Госуслуги»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще