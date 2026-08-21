«МегаФон» ускорил интернет в старинном городе на Волге

На 20% выросла скорость загрузки цифровых сервисов в смартфонах жителей старинного города Тверской области — Калязина. Инженеры «МегаФона» построили новую телеком-инфраструктуру, установив оборудование в диапазоне 4G.

Подготовка к цифровым изменения началась с того, что аналитики сотового оператора с помощью инструментов big data проанализировали потребление мобильного трафика на территории Калязина. Полученные данные легли в основу плана строительства новых телеком объектов. Для качественного 4G-покрытия популярных локаций и жилых домов инженеры компании спланировали размещение оборудования таким образом, чтобы ускорить мобильный интернет сразу в нескольких высокочастотных диапазонах.

В периметр улучшений попали жилые кварталы с низкоэтажной застройкой, расположенные поблизости от исторического центра, здесь расположены объекты социальной инфраструктуры, образовательные, культурные и медицинские учреждения. Местные жители уже оценили комфорт — дата трафик в первые недели августа здесь вырос на 10% по сравнению с первой половиной июля.

«Мы продолжаем планомерное развитие сети 4G в малых городах региона со значительным туристическим потенциалом. Строительство новой инфраструктуры в Калязине позволило существенно разгрузить существующие базовые станции и увеличить емкость сети в локациях с высоким пешеходным трафиком. В результате средняя скорость мобильного интернета в районе исторического центра выросла на 20%, что гарантирует стабильную работу всех цифровых сервисов даже в периоды максимальной активности абонентов», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Калязин считается одним из древнейших городов Тверской области. Официально свою историю он ведёт с XII века. В маленький уютный городок на берегу Волги приезжают, чтобы проникнуться атмосферой провинции и увидеть необычную колокольню, возвышающуюся из воды. Стоит он на удобном участке судоходного пути Верхневолжья и принимает несколько сотен круизных лайнеров в год. По обезличенной статистике оператора достопримечательности Калязина особенно интересны абонентам, приезжающим из Москвы, Петербурга, Ярославля и Владимира. В целом география путешественников и туристов охватывает более 70 городов страны.