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МТС увеличила скорость LTE-интернета в «горном сердце» Урала

МТС обновила мобильную сеть в агломерации «Горный Урал» Челябинской области. Скорость мобильного интернета LTE выросла в среднем на 20% в Миассе, Златоусте, Бакале и Трехгорном, а также в сельской местности Кусинского, Чебаркульского и других районов горнозаводской зоны региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря модернизации сети МТС и запуску дополнительных диапазонов частот LTE-900 и LTE-2100 скорость передачи данных выросла на территории сразу нескольких районов Челябинской области. Улучшения отметили местные жители и иногородние туристы, а также автомобилисты на участках трассы М-5.

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Усиление сети LTE также расширит возможности для промышленных предприятий, расположенных в горнозаводской зоне Южного Урала. Высокоскоростной мобильный интернет МТС позволит заводам запускать на своей территории цифровые решения, в том числе на базе видеонаблюдения и видеоаналитики, а также использовать умные датчики с применением AIoT.

«Технические специалисты МТС каждый день работают над тем, чтобы связь на Южном Урале становилась быстрее и стабильнее. Для этого мы учитываем, как растет интернет-трафик в регионе и определяем места, в которых это происходит активнее. Мы берем во внимание потребности южноуральских предприятий, которые также внедряют в свою работу цифровые инструменты на базе мобильного интернета и сети NB-IoT. Горнозаводская зона Челябинской области, где исторически сосредоточена промышленность, также находится в фокусе нашего внимания. Поэтому мы добавляем дополнительный «дальнобойный» диапазон частот, чтобы быстрый интернет покрывал территории промплощадок, населенные пункты, природные достопримечательности и автодороги», – сказал директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

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