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Ozon и «Контур» масштабируют обмен электронными перевозочными документами

Ozon совместно с «СКБ Контур» расширяет использование ЭПД при работе с перевозчиками и экспедиторами. К проекту уже подключился логистический оператор Natcar, который использует электронные транспортные накладные в перевозках для маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Ozon начал постепенно переходить на ЭТрН с помощью сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» с июня прошлого года. И уже к началу 2026 года. половина перевозок между свыше 200 логистическими объектами по всей стране оформлялось с использованием электронных документов. Сегодня в сервисе для перевозчиков «Вози Ozon» водители ежедневно выполняют более 4,5 тыс. рейсов, закрывающие документы по ним формируются и подписываются в электронном виде. Перевозчики, которые уже настроили транспортный ЭДО, получают ЭТрН и заказы-заявки, экспедиторы – поручения, экспедиторские расписки и черновики накладных для работы с перевозчиками.

Проект масштабируется в рамках подготовки к новым требованиям. С 1 сентября 2026 г. ряд перевозочных и экспедиторских документов должен оформляться в электронном виде.

«Ежедневно наши покупатели совершают, в среднем, 9 млн заказов. При таких объемах оформление перевозочных документов в ручном виде может затягивать процессы и повышает риск ошибок. ЭПД, которые мы используем с помощью сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока», позволяют нам прозрачнее управлять всеми этапами доставки и напрямую влияют на скорость получения оплаты за перевозку. А мы, в свою очередь, быстрее доставляем заказы более 69 млн покупателей, в том числе в самые отдаленные поселения страны – сейчас доставкой Ozon либо точками выдачи в шаговой доступности охвачено 130 млн россиян», – сказал Алексей Ширяев, директор по развитию транспортной инфраструктуры Ozon.

Natcar в зависимости от сценария может выступать перевозчиком или экспедитором. Компания начала подготовку к работе с ЭПД в прошлом году: сначала протестировала новый формат на собственном автопарке, а затем стала использовать его при работе с «Вози Ozon».

Водители Natcar подписывают документы в мобильном приложении, диспетчеры работают через веб-версию. С начала внедрения создано более 7 тыс. ЭТрН, следующим этапом станет подключение сторонних перевозчиков.

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«Мы начали подготовку почти за год до вступления требований в силу. Это позволило протестировать работу с электронными транспортными накладными в реальных перевозках, адаптировать внутренние процессы и подготовить сотрудников к работе в новом формате», – сказала Татьяна Нидзе, руководитель проекта Natcar.

Опыт Natcar показывает, что переход можно начинать с ограниченного сценария и расширять по мере готовности компании и ее контрагентов.

«В условиях сжатых сроков начать работу с ЭПД можно через веб-версию сервиса, которая не требует сложной интеграции, и затем постепенно переходить к более сложным сценариям автоматизации. Ozon уже переводит в электронный формат разные виды перевозочных и экспедиторских документов, а Natcar последовательно расширяет этот сценарий – от собственного автопарка к привлеченным перевозчикам», – сказала Оксана Леонова, руководитель проектной группы «СКБ Контур».

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