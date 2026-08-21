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«Т-Банк» запустил пополнение баланса российских аккаунтов Apple в мобильном приложении

Клиенты «Т-Банка» теперь могут пополнять баланс своего российского аккаунта Apple прямо в банковском приложении ― без выпуска зарубежной карты или переключения на другой регион. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Пополнить баланс можно, купив подарочную карту Apple для пополнения российского аккаунта в приложение «Т-Банка».

Ранее в «Т-Банке» уже были доступны карты Apple для пополнения аккаунтов ОАЭ, Турции, США, Польши и Франции. В этом случае клиенту приходилось переключаться на аккаунт нужной страны в настройках iPhone. С картой пополнения российского аккаунта эта необходимость отпадает.

Чтобы купить подарочную карту Apple карту, нужно открыть приложение «Т-Банка», перейти в раздел «Платежи», затем в «Игры» и выбрать нужный номинал. Также карты можно найти через поиск в приложении «Т-Банка», введя в строку «Apple: карта оплаты». В мобильном приложении доступны подарочные карты Apple номиналом от 1000 до 9000 руб. В стоимость карты заложены расходы на платежную инфраструктуру, обработку транзакции и конвертация валют. Финальную цену клиент увидит перед оплатой.

Как активировать карту Apple: открыть приложение App Store на iPhone; в верхней части экрана коснуться своего профиля; нажать «Погасить подарочную карту или код»; выбрать «Ввести код вручную». Затем ввести код и нажать кнопку «Активировать»; после активации пополнение баланса произойдет моментально.

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С 2022 г. Apple не принимает российские карты для оплаты подписок и цифровых покупок. С 1 апреля 2026 г. в России также не доступна оплата Apple с помощью счетов мобильных операторов. При этом у россиян все еще есть возможность пополнять свои российские аккаунты Apple с помощью активации подарочных карт.

Покупать подарочную карту Apple через банковское приложение – безопасно. На непроверенных площадках клиентам могут выдать поддельный код активации карты или повторно продать уже использованный баланс. Покупка через мобильный банк исключает эти риски и дает пользователю возможность обратиться в поддержку при возникновении вопросов.

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