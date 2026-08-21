Трафик из «Алисы AI» в российский e-commerce вырос 4,6 раз с начала года

ИИ становится новой точкой входа для покупателей в e-commerce. Трафик из «Алисы AI» в российский e-commerce с начала года вырос на 358%. Яндекс фиксирует формирование нового покупательского поведения в России, когда поиск и подбор товаров пользователи все чаще осуществляют с ИИ. Аналогичный сдвиг происходит на международном рынке: OpenAI, Amazon и Perplexity развивают сценарии, в которых ИИ не только помогает выбрать товар, но и купить его. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Покупательские задачи уже занимают 12% запросов в чате с «Алисой AI», а 11 млн человек еженедельно задают «Алисе AI» вопросы о товарах.

Бизнес уже подключается к продажам через ИИ. Продавцы, формирующие 17% российского e-commerce, уже подключены к транзакционной инфраструктуре Яндекса и доступны для покупок через «Алису AI». Цель компании — довести долю транзакций с участием ИИ-сценариев примерно до 10% рынка к 2030 г.

Экономия — один из основных сценариев использования ИИ при покупке. Агент «Найти дешевле» в чате с «Алисой AI» анализирует предложения маркетплейсов, интернет-магазинов и локальных сайтов и помогает найти выгодную цену. Средняя экономия пользователей с каждой покупки составляет около 6 тыс. руб.

Следующий этап — передать агенту весь путь покупки: от подбора до повторного заказа. В будущем агент сможет сам подобрать товар под задачу и бюджет, проанализировать предложения разных площадок, найти выгодную цену, помочь оформить заказ и напомнить о следующей покупке.

Рынок находится на ранней стадии, но направление уже сформировалось. По мере роста агентной коммерции продавцам будет важно не только привлекать пользователя на свою площадку, но и находить свою аудиторию в чате с ИИ, максимально удовлетворяя пользовательский спрос и доводя его до покупки. «Яндекс» для этого развивает «Алису AI» и транзакционную инфраструктуру, через которую продавцы уже могут получать заказы. Среди них: «Сантехника-Онлайн», «Онлайнтрейд.Ру», «Рив Гош», «М.Видео», Kitfort, «Аскона» и многие другие онлайн-ритейлеры и бренды.

Дополнительная фактура

Переход к агентной коммерции уже отмечают за рубежом — OpenAI внедряет покупки в ChatGPT, а Amazon развивает Alexa for Shopping, которая помогает подбирать товары, сравнивать предложения, находить скидки и напоминает о повторных покупках. Amazon в II квартале 2026 г. сообщил, что его агентом для покупок Alexa for Shopping за последние 12 месяцев пользовались более 350 млн человек. Во II квартале число активных пользователей почти удвоилось год к году, а количество взаимодействий выросло более чем в пять раз.

Покупательские задачи — один из самых популярных сценариев в чате с «Алисой AI»: 9 из 10 постоянных пользователей обращаются к ней за помощью с выбором и покупкой товаров. Еженедельная аудитория чата — более 33,2 млн человек.

Чаще всего в чате с «Алисой AI» ищут бытовую технику, электронику и товары для строительства и ремонта.