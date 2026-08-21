«Яндекс Путешествия» представили новые возможности для быстрого поиска жилья

«Яндекс Путешествия» представили сразу несколько обновлений, которые упрощают подбор жилья под сценарий поездки и важные для путешественника параметры. Теперь пользователям проще оценить расположение отеля или посуточного жилья, найти нужные удобства в конкретном отеле и сравнить варианты на карте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Путешествий».

Одно из ключевых обновлений — появление раздела фильтров «Местоположение», который помогает подобрать жилье под разные сценарии поездки.

Например, для экскурсионного отдыха можно выбрать объекты с разной дальностью к центру города – от 1 до 3 км. Для пляжного – выбрать объекты на первой линии у моря или просто рядом с морем. Для отдыха с детьми или питомцем – близость к парку, а для горнолыжного отдыха — варианты рядом с подъемником. Чтобы можно было оперативно проверить расположение выбранных объектов, в поисковой выдаче сразу появляется карта.

Также стало удобнее изучать информацию об особенностях конкретного объекта. В разделе «Удобства и услуги» внутри карточки отеля появилась строка поиска: например, достаточно ввести «бассейн», чтобы увидеть доступные варианты в отеле – с подогревом, детский бассейн и др.

Еще одно обновление касается поиска посуточного жилья. На главном экране мобильного приложения появился раздел «Квартиры и дома», в котором можно выбрать разные типы посуточного жилья: квартиры и апартаменты, таунхаусы, глэмпинги или загородные дома.