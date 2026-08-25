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Аналитики выяснили, как нижегородцы заботятся о безопасности старших родственников в интернете

МТС и онлайн-платформа «Авито» проанализировали уровень цифровой грамотности жителей Нижегородской области. По данным исследования, 28% нижегородцев совершают сделки в интернете несколько раз в месяц, а еще 30% делают это еще чаще — почти каждый день или несколько раз в неделю. При этом 89% жителей считают важным, чтобы молодое поколение объясняло старшему поколению правила безопасности в цифровой среде: в интернете, мессенджерах и при телефонных разговорах.

Чаще всего нижегородцы советуют старшим родственникам никогда не передавать личные данные третьим лицам (50%). Второе по популярности правило — не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и писем (40%). На третьем месте — рекомендация не делиться при разговоре по телефону персональными данными с посторонними (31%). В топ распространенных советов также вошли: использовать сложные уникальные пароли и двухфакторную аутентификацию (32%), не соглашаться на предоплату при покупках в интернете (22%), не делиться доступом к аккаунтам даже с близкими (19%) и совершать покупки только на проверенных площадках (19%), а также сравнивать цены и ориентироваться на среднерыночную стоимость товаров (16%).

Среди жителей старше 45 лет почти четверть (24%) обращаются к детям, внукам или знакомым, чтобы научиться пользоваться конкретным приложением, сайтом или сервисом. Еще 20% просят помочь настроить сервисы защиты от злоумышленников. По 13% респондентов нуждаются в помощи с освоением интернета и смартфонов в целом либо в разъяснении того, как распознавать обман в Сети, защищать свои данные и безопасно работать с личной информацией.

74% участников исследования считают, что цифровые компании должны давать прикладные советы по теме цифровой безопасности. Среди жителей старше 45 лет самым востребованным форматом обучения оказались короткие и понятные видеоинструкции — их выбрали 56%. Также популярны печатные памятки или брошюры с крупным шрифтом (38%) и помощь близких, которые могут показать все на практике (25%).

Более половины (54%) нижегородцев в возрасте от 18 до 44 лет уже используют сервисы на базе ИИ-технологий для защиты в цифровой среде (например, виртуальных защитников в тарифах, ИИ‑ассистентов и т.д.).

«Для многих жителей Нижегородской области цифровая безопасность — прежде всего забота о близких. Мы видим большой спрос на решения на базе ИИ для защиты от киберугроз: более половины нижегородцев уже используют такие сервисы. К тому же они сильнее всего беспокоятся о безопасности своих пожилых родителей и родственников в цифровой среде. Поэтому мы постоянно обновляем технологии для защиты старшего поколения. Так, в этом году запустили уведомления о нежелательных звонках членам семьи: инструмент помогает оградить близких от злоумышленников в режиме реального времени», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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