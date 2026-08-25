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ГК «Эттон» вывела на рынок городское цифровое решение «Мой город»

Группа компаний «Эттон» разработала городскую ИT-платформу «Мой город» — мобильное приложение, которое объединяет жителей, туристов, бизнес и администрацию.

Платформа помогает жителям получать актуальные новости и оповещения, узнавать о городских мероприятиях, направлять обращения в администрацию, участвовать в опросах и голосованиях, пользоваться справочником жизненных ситуаций и сообщать о проблемах городской среды. Об этом CNews сообщили представители ГК «Эттон».

Для туристов «Мой город» становится мобильным гидом: приложение помогает планировать маршруты, находить интересные события и открывать новые места. Интеллектуальный модуль учитывает интересы пользователя, продолжительность поездки, погоду, сезон, темп прогулки, наличие детей и уже посещенные достопримечательности.

Администрация получает единый инструмент для обработки обращений, информирования жителей, продвижения мероприятий и взаимодействия с бизнесом.

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Пилотный проект реализован в Нижнекамске (Республика Татарстан), приложение «Мой Нижнекамск» доступно для скачивания на всех площадках. Решение готово к тиражированию в других городах.

Платформа построена на open-source технологиях, поддерживает собственную инфраструктуру и может адаптироваться под брендинг, задачи и роли конкретного города. Подключение нового города выполняется без разработки, что позволяет масштабировать решение без пропорционального роста затрат.

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