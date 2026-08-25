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МТС накрыла сетью LTE живописные посёлки Приладожья

Компания МТС обеспечила голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом стандарта LTE жителей и гостей четырёх посёлков в Республике Карелия: Тиурула, Терву, Лумиваара и Импилахти. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Технические специалисты МТС провели работы по установке телеком-оборудования в Лахденпохском и Питкярантском районах республики. В результате более 1 тыс. местных жителей, а также многочисленные владельцы дач, рыбаки и отдыхающие на турбазах получили доступ к стабильной передаче данных на высоких скоростях. В посёлках Тиурула, Терву, Лумиваара и Импилахти, расположенных в живописных зонах северной природы и шхер Ладожского озера, появилась возможность комфортно использовать навигационные приложения, мессенджеры, онлайн-банкинг и государственные цифровые сервисы.

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Каждая из этих карельских локаций обладает уникальным историческим и культурным наследием. Посёлок Терву неразрывно связан с искусством, ведь местный остров Линнасаари с древней карельской крепостью послужил сюжетом для картин художника Николая Рериха. Лумиваара притягивает путешественников величественной заброшенной лютеранской кирхой, построенной в 1935 г., а Импилахти имеет официальный статус «исторического населенного места» с сохранившейся аутентичной финской планировкой и архитектурой. В свою очередь, через посёлок Тиурула проходит основной маршрут туристов и путешественников, направляющихся на знаменитый крупный остров Кильпола для отдыха и изучения Ладожских шхер.

«Посёлки Тиурула, Терву, Лумиваара и Импилахти расположены в непосредственной близости от знаменитых Ладожских шхер. В туристический сезон, когда сюда массово съезжаются дачники и отдыхающие местных турбаз, нагрузка на сеть возрастает в несколько раз. Наша ключевая задача — обеспечить как жителей, так и гостей республики стабильной связью в любой ситуации. Уверенный 4G в этих населённых пунктах делает загородный отдых безопаснее, а повседневную жизнь карельских посёлков комфортнее за счет доступа к привычным цифровым сервисам», — отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

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