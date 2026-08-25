CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

МТС прокачала сеть в Железноводске

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в центральной части Железноводска, чтобы усилить сеть в разгар курортного сезона и накануне традиционного кинофестиваля Ferrum. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Кинофестиваль в Железноводске проводится уже в третий раз и стал одним из главных событий курортного сезона на Ставрополье. В город в дни проведения мероприятия приезжает больше туристов, которые хотят принять участие в творческих встречах с актёрами, в кинопоказах.

Растущая популярность Железноводска увеличивает нагрузку на цифровую инфраструктуру, поэтому инженеры МТС усилили сеть сотовой связи дополнительным оборудованием. Это позволило повысить скорость передачи данных в Железноводске, расширить покрытие и пропускную способность LTE. Например, оборудование для работы скоростного LTE-2600 и LTE-2100 теперь работает в районе Аллеи любви и нескольких санаториев.

«В дни фестиваля Железноводск отметит свой день рождения, а на пяти площадках будет показано 26 отечественных фильмов. Усиленная сеть позволит гостям и жителям курорта комфортно провести эти дни, пользуясь привычными цифровыми сервисами», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД
Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Троих экс-полицейских посадили за кражу криптовалюты на 30 миллионов со счетов биржи Garantex

Дата-центры в России классифицируют по надежности - с акцентом на физическую защиту

Ozon спасает продавцов за счет покупателей. В половине страны запретили оплату товара при получении, осталась только предоплата

Ниже падать некуда. Microsoft начала приплачивать тем, кто заманит друзей в браузер Edge на Android и iPhone

Знаменитый интернет-магазин пойман на тайной слежке за россиянами и всем миром

«Яндекс» тестирует покупки товаров через умные ТВ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще