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МТС Web Services увеличила внешнюю выручку на 18% во II квартале 2026 года

МТС Web Services (MWS), входит в ПАО «МТС», объявляет финансовые результаты за II квартал 2026 г. Выручка компании составила 15 млрд руб., а внешняя выручка увеличилась на 18%. Основными драйверами стали направление искусственного интеллекта, облачный бизнес и прикладные платформенные решения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Внешняя выручка MWS AI во втором квартале выросла на 71%. Компания продолжила развивать линейку корпоративных ИИ-решений и выпустила семейство мультимодальных моделей Cotype 3, входящих в топ-3 бенчмарка MERA. Модели позволяют работать с разными типами данных и использовать искусственный интеллект в бизнес-процессах, где требуется обработка сложного корпоративного контента.

Выручка MWS Cloud во втором квартале увеличилась на 20%, а внешняя выручка по направлению кибербезопасности выросла на 53%. MWS Cloud развернула GLM 5.2: китайская большая языковая модель стала доступна пользователям в облаке MWS Cloud Platform.

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Еще одним драйвером развития стал запуск «Семейства виртуальных сотрудников». MWS представила линейку полноценных ИИ-агентов в более чем 10 направлениях. Они могут брать на себя полноценные рабочие процессы: действовать в рамках заданной роли, используя корпоративные системы и следуя регламентам. Для российского рынка направление особенно актуально на фоне кадрового дефицита и растущего спроса компаний на автоматизацию рутинных операций. Виртуальные сотрудники позволяют ускорять бизнес-процессы до 40%.

MWS продолжила активно развивать No-Code-сервисы для командной работы. Так, внешняя SaaS-аудитория платформы для создания приложений и управления данными на основе таблиц MWS Tables выросла в четыре раза.

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