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«Т-Банк» и Poizon развивают партнерство в сфере трансграничной торговли

«Т-Банк» и Poizon объявили о расширении сотрудничества в сфере трансграничной электронной коммерции и цифровых платежей. Оно опирается на уже сформировавшиеся пользовательские привычки: сервис моментальных платежей T-Pay использует примерно каждый третий покупатель платформы.

На новом этапе стороны планируют расширить использование T-Pay в различных сценариях трансграничных онлайн-покупок и запускать совместные проекты.

Во II квартале 2026 г. T-Pay выбрали 34,9% пользователей Poizon (ДЭВУ), оплачивавших покупки одним из доступных на платформе способов. При этом пользователи в возрасте до 24 лет включительно являются крупнейшей возрастной группой платформы — на них приходится 32,4% аудитории.

С учетом структуры аудитории одним из совместных проектов нового этапа стала кампания к началу учебного года. Она проходит с 17 августа по 14 сентября 2026 г. В ней предусмотрен розыгрыш техники среди пользователей Poizon (ДЭВУ), совершивших покупки на сумму, указанную в условиях кампании, и оплативших их через T-Pay.

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«У нас уже есть общая аудитория — это видно по доле пользователей, которые выбирают T-Pay. Кампания к началу учебного года позволит оценить отклик молодых покупателей и определить, какие совместные проекты стоит запускать дальше», — отметил Дмитрий Селихов, региональный директор Poizon (ДЭВУ).

«Нам важно, чтобы клиенту было удобно оплачивать покупки независимо от того, совершает он их в онлайне или в офлайне, придет ему товар из России или из-за границы. В рамках нашего партнерства мы успешно сохраняем для покупателя привычный платежный сценарий на международной платформе и максимально сокращаем количество действий при повторном заказе, чтобы оплата состоялась быстро и безопасно», — отметил Никита Буклиш, директор по продукту T-Pay («Т-Банк»).

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