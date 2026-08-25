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В промышленно-жилой зоне Новосибирска «МегаФон» усилил 4G

В Затулинском жилмассиве Новосибирска усилился сигнал 4G и выросла емкость сети. Технические специалисты «МегаФона» установили телеком-оборудование в районе улиц Петухова и Зорге, обеспечив обширную территорию левого берега качественной связью. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На Затулинке проживает более 100 тыс. человек, кроме того, ежедневно в этот район на работу приезжают сотни специалистов. Территория продолжает застраиваться новыми жилыми комплексами, а внутриквартальная инфраструктура расширяется. Высокая концентрация абонентов создает серьезную нагрузку на сеть, ведь объем потребляемого трафика постоянно растет. Для того, чтобы система продолжала работать стабильно, оператор установил еще одну базовую станцию.

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Новое оборудование функционирует сразу в нескольких частотных диапазонах. Использование высоких частот позволяет сохранять стабильное соединение при пиковых нагрузках, когда в сеть одновременно заходит большое число пользователей. Согласно замерам, скорость мобильного интернета здесь составляет 33 Мбит/с. А низкочастотный диапазон обеспечивает увеличенную дальность сигнала, благодаря чему в зону покрытия вошли рядом расположенные садоводческие товарищества: «Волна-1», «Союз», «Тулинка-2», им. Гагарина и др.

«При развитии сети мы стараемся работать на опережение. Внимательно следим за ростом новых жилых кварталов, поскольку это всегда требует соответствующего расширения телеком-инфраструктуры. Ввод новых объектов предотвращает дефицит емкости и позволяет избежать вечерних зависаний интернета. Контент загружается за секунды, что важно не только проживающим в этих кварталах жителям, но и тем, кто только готовится приобрести квартиру. Качественная связь в локации — сегодня это критерий при выборе недвижимости», — отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

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