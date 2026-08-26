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77% покупателей хотели бы перейти от нескольких магазинов и приложений к одному сервису

77% жителей городов-миллионников, использующих несколько магазинов и приложений для покупок, заинтересованы в едином сервисе. При этом 62% опрошенных используют в течение недели два-три магазина, приложения или сервиса, еще около 15% – четыре и более. К таким выводам пришли сервис доставки «Купер» и Аналитический центр НАФИ в рамках исследования «Индекс свободного времени». Об этом CNews сообщили представители НАФИ.

Регулярные покупки жителей городов-миллионников не ограничиваются продуктами из супермаркета. В течение недели им также могут понадобиться готовая еда, бытовая химия, товары для питомцев, аптечные товары, одежда, техника и другие категории. Для их приобретения покупатели обращаются к разным магазинам, приложениям и сервисам.

Интерес к единому формату связан с возможностью решать разные повседневные задачи в одном цифровом пространстве. Особенно высок этот показатель среди семей с детьми – 84%, владельцев домашних животных – 82% и пользователей доставки – 85%. Среди тех, кто заказывает товары раз в неделю и чаще, интерес к единому сервису достигает 89–92%.

Для пользователей важна и полнота представленного выбора. Широкий ассортимент в одном сервисе считают значимым 93% аудитории доставки, а 87% отмечают важность возможности найти и заказать всё необходимое через одно приложение. При этом 47% пользователей называют широкий ассортимент главным условием, которое помогло бы сократить время на планирование покупок.

Структура онлайн-покупок подтверждает интерес к разным категориям товаров в рамках одного сервиса. Продукты заказывают 73% пользователей доставки, готовую еду из кафе и ресторанов – 34%, бытовую химию – 29%, товары для питомцев – 26%. Одежду и обувь выбирают 24%, электронику и бытовую технику – 16%, аптечные товары – 15%.

Интерес к нескольким категориям заметен и среди покупателей товаров для питомцев: 74% готовы хотя бы иногда выбирать их наряду с продуктами в одном сервисе — 28% на постоянной основе, ещё 46% время от времени. Возможность выбирать продукты и аптечные товары в рамках одного сервиса положительно оценивают 73% пользующихся доставкой покупателей этих категорий.

Регулярность использования онлайн-сервисов поддерживается подписной моделью. Платной подпиской уже пользуются 27% аудитории доставки. Среди пользователей в возрасте 18–44 лет этот показатель составляет 32–36%. В Волгограде, Перми и Челябинске доля подписчиков достигает 35–37%.

Еще 53% пользователей, у которых пока нет подписки, готовы рассмотреть её оформление при наличии бесплатной доставки, повышенного кешбэка и специальных предложений. В Красноярске такой формат готовы рассмотреть 73% опрошенных, не пользующихся подпиской, в Екатеринбурге и Челябинске – по 68%.

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Готовность оформить подписку также связана с интересом к нескольким категориям товаров. Среди покупателей, готовых хотя бы иногда выбирать в одном сервисе продукты и товары для питомцев, рассмотреть подписку готовы 67–71%.

Исследование также показало, какую ценность жители городов-миллионников придают своему времени. Положительную сумму за доставку, позволяющую сэкономить один час на посещении магазинов и покупках, назвал 71% опрошенных. Средняя оценка сэкономленного часа среди этой группы составила 173 рубля.

Молодая аудитория оценивает своё время выше: среди участников в возрасте 18–34 лет показатель составляет 193–201 руб. Те, кто тратит на планирование домашних покупок четыре часа в неделю и больше, готовы заплатить за сэкономленный час в среднем 188 руб., тогда как среди уделяющих планированию меньше времени показатель составляет 161–174 руб.

Региональные различия также заметны. В Уфе средняя оценка сэкономленного часа достигает 201 рубля, в Краснодаре – 194 руб., в Екатеринбурге – 193 руб., в Ростове-на-Дону – 188 руб. Показатели рассчитаны среди участников, готовых платить за экономию времени и назвавших конкретную положительную сумму.

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В совокупности результаты показывают, что интерес к единому сервису связан не только с желанием сократить количество используемых магазинов и приложений. Покупателям важны широкий ассортимент, доступ к разным категориям в одном цифровом пространстве, преимущества подписки и возможность экономить время. Такой формат дополняет привычные способы покупок и позволяет выбирать подходящий сценарий с учётом повседневных потребностей и расписания.

В исследовании приняли участие 3 тыс. совершеннолетних жителей 16 российских городов с населением более одного миллиона человек. Показатель интереса к единому сервису рассчитан среди участников, которые пользуются несколькими магазинами, приложениями или сервисами.

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