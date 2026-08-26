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«Аэрофлот» начнёт приём оплаты в цифровых рублях

«Аэрофлот» начнёт приём цифрового рубля. С 1 сентября пассажиры смогут оплачивать авиабилеты новой национальной цифровой валютой. Об этом CNews сообщил представитель авиакомпании.

Цифровым рублём можно будет расплачиваться с помощью QR-кода: как на сайте, так и в офисах собственных продаж авиакомпании.

Оплата на сайте. На странице оплаты появится отдельный способ — «Цифровой рубль». При выборе этого способа моментально генерируется QR-код, который пассажир сканирует в приложении своего банка, поддерживающего цифровой рубль. Оплата из кошелька подтверждается на платформе Банка России. Списание проходит онлайн, далее оформляется билет и высылается чек на электронную почту.

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Офисы собственных продаж «Аэрофлота». QR-код для оплаты цифровым рублём будет отображаться на кассовых терминалах. Схема оплаты такая же, как на сайте: универсальный платёжный код необходимо отсканировать через банковское приложение, в котором открыт счёт в национальной цифровой валюте. Далее клиент подтверждает оплату из кошелька на платформе Банка России, билет оформляется.

Цифровой рубль — новая форма национальной валюты, выпускаемая Банком России. Это дополнительная возможность для проведения платежей и переводов без комиссий. «Аэрофлот» входит в число крупнейших компаний страны, которые начинают приём цифрового рубля с 1 сентября 2026 г.

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