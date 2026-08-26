«Магнит ADS» и «Дикси» объединили данные о покупательском поведении

«Магнит ADS», рекламная платформа «Магнита», и розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») объединили данные о покупательском поведении. Теперь рекламодатели могут таргетировать кампании на основе покупательского поведения 15 млн участников программы лояльности «Дикси». Об этом CNews сообщил представитель «Магнита».

Логика работы с новыми сегментами на платформе DMP (Data Management Platform — платформа управления данными) «Магнита» аналогична уже знакомому рынку процессу. Рекламодатели могут использовать инструмент без дополнительного обучения специалистов.

У «Дикси» собственное дерево товарных категорий: для рекламодателей это доступ к новым товарным нишам и покупательским сценариям. Аудиторные сегменты собираются на офлайн- и онлайн-покупках, включая доставку, — в тех случаях, когда покупатель идентифицирован по карте лояльности.

Рекламодатель может использовать новые сегменты как самостоятельно, так и в комбинации с сегментами «Магнита»: объединять аудитории, находить пересечения или исключать их — в зависимости от целей кампании.

«Рынок Retail Media переходит от охвата к качеству данных. Две сети с разными ассортиментными профилями и покупательскими паттернами поведения открывают рекламодателям возможность расширения и более точной настройки аудитории кампаний. При этом работа с данными остается в привычном интерфейсе «Магнит ADS», — сказал Денис Ардаширов, коммерческий директор «Магнит ADS».

Инструмент доступен внешним рекламодателям и рекламным агентствам.