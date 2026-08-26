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«МегаФон» обновил 4G-сеть в Кировске

Десятки тысяч туристов, приезжающих в Кировск Мурманской области покататься на горных лыжах, теперь смогут на 20% быстрее загружать необходимые цифровые сервисы, находясь в центре города. Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению скорости мобильного интернета, установив дополнительное оборудование в диапазоне 4G. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Кировск, небольшой город в Мурманской области, находится за Северным полярным кругом в центральной части Кольского полуострова, у подножия Хибин. Сюда приезжают, чтобы поймать рассвет, зарядиться энергией северной природы, но главное — ради одних из лучших в стране лыжных трасс на склонах древних гор.

Сегодня горнолыжные центры города ежегодно принимают сотни тысяч любителей активного отдыха. Больше всего путешественников приезжает в Кировск во время горнолыжного сезона. Обычно он стартует осенью и заканчивается во второй половине мая.

Подготовка мобильной сети к туристическому сезону здесь началась с того, что аналитики сотового оператора с помощью инструментов больших данных (big data) проанализировали потребление интернет-трафика на территории города. Полученные данные легли в основу модернизации на нескольких телеком‑объектах. Для качественного 4G-покрытия в центральных квартала города инженеры компании спланировали размещение инфраструктуры и установили дополнительный слой LTE таким образом, чтобы ускорить мобильный интернет.

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«Центральные улицы Кировска — это не просто сердце города, но и важнейший логистический узел, откуда горнолыжники отправляются на склоны Большого Вудъявра. Мы увеличили емкость и скорость сети, чтобы туристы могли прямо в центре города с комфортом бронировать ски-пассы, проверять прогноз погоды на вершинах и без задержек делиться видео в мессенджерах. Обновленная сеть «МегаФона» готова к любым пиковым нагрузкам предстоящего сезона», — отметил Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

Также цифровые изменения затронули и поселок Коашва, расположенного в получасе езды от Кировска. Инженеры «МегаФона» провели здесь модернизацию телеком-инфраструктуры, использовав технологию рефарминга. Диапазон 2100 МГц стал использоваться исключительно для 4G. Частоты, задействованные в сетях связи 2G и 3G, были переведены в современный стандарт LTE. Использование данного диапазона помогло увеличить скорость мобильного интернета на 20%, улучшить покрытие и проникновение сети внутри зданий поселка.

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