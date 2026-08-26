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«МТС Банк» собрал все бонусы и кешбэки в одном разделе

ПАО «МТС-Банк» сообщает о запуске обновленного раздела «Выгода» в мобильном приложении и личном кабинете в интернет-банке. Здесь собраны все составляющие программы лояльности и предложения от партнеров. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Главная задача раздела «Выгода» – упростить клиентский путь, создав единый центр управления всеми кешбэками и бонусами с продуманной навигацией и интуитивно понятным дизайном. Теперь пользователь, клинкув всего на одну кнопку, сразу видит все доступные ему предложения в удобном формате.

Что объединил раздел «Выгода»

Управление составляющими лояльности: выбор кешбэков по различным картам, обмен кешбэка на рубли, бонусы за накопления и др.

Точки входа в бонусные механики: платформа выгодных предложений от партнеров, подписка МТС Premium и др.

Статистику по полученной клиентом выгоде разных типов: кешбэки, скидки, проценты по накоплениям.

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Игровую механику: раз в неделю за бесплатное вращение «барабана» можно выиграть различные категории кешбэка или баллы кешбэка, а также билеты на розыгрыш денежного приза. Дополнительные вращения можно получать за баллы кешбэка.

Объединение всех выгод в одном разделе – это не просто оптимизация интерфейса, а реальный инструмент для осознанного управления личными финансами. Новый раздел дает возможность клиентам получать больше бонусов от пользования банковскими продуктами с учетом своих повседневных трат и не упустить ни одного выгодного предложения.

Раздел «Выгода» будет регулярно пополняться новыми предложениями от партнеров.

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