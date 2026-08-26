Россияне старшего возраста рассказали, как выбирают товары онлайн

«Одноклассники» провели исследование среди своих пользователей старше 50 лет и выяснили, как они выбирают товары онлайн и какие факторы сильнее всего влияют на решение о покупке. Исследование показало, что аудитория 50+ активно покупает в интернете, а при выборе опирается не только на цену и отзывы, но и на контент в соцсетях. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников».

Почти три четверти опрошенных уже покупают онлайн – 46% делают это регулярно, еще 27% – время от времени. Чаще всего пользователи заказывают одежду и обувь (23%) и товары для дома и ремонта (21%). Далее идут товары для здоровья (12%), косметика и уход (11%), продукты питания (11%) и техника (11%).

Основным источником идей для покупок остаются маркетплейсы – их назвали 50% респондентов. При этом соцсети тоже заметно влияют на выбор – 13% чаще всего узнают о товарах и идеях для покупок именно там. Перед покупкой 20% читают обсуждения и комментарии в соцсетях, а 11% смотрят видеообзоры и распаковки у авторов.

На решение о покупке сильнее всего влияют цена и скидки (27%), отзывы и рейтинг товара (20%), а также условия возврата (17%) и условия доставки (16%). Еще 15% респондентов отмечают, что в выборе им помогают подробные фото и видео товара.

В соцсетях при выборе товара респонденты чаще всего обращают внимание на посты с фото и описанием (34%) и видео с демонстрацией товара (24%). Еще 20% ориентируются на обсуждения в группах и комментарии других людей, а для 16% важна возможность задать вопрос бренду в его официальных группах.

По данным опроса, доверие к продавцу или бренду в соцсетях у россиян повышают видео с подробным показом товара (23%), живые комментарии и обсуждения (23%), быстрые ответы на вопросы (20%) и понятные условия доставки и возврата (19%).

Рекомендации авторов и блогеров чаще воспринимаются как дополнительный ориентир – 11% часто покупают по рекомендациям, 17% иногда прислушиваются, а 37% смотрят такие материалы для общего понимания. При этом почти половина опрошенных (49%) больше доверяет авторам, которые подробно показывают товар и честно рассказывают о плюсах и минусах, а 19% – экспертам и специалистам.