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«ЮMoney» и «Cбер2B»: средние траты на школьную одежду достигли 13 306 рублей в 2026 году

Сервис электронных платежей «ЮMoney» и «Сбер2B Онлайн-продажи» (ранее inSales) проанализировали покупки школьной одежды и школьных принадлежностей в интернет-магазинах и маркетплейсах за период с 20 июля по 10 августа 2026 . Об этом CNews сообщили представители «Сбер2B».

По данным аналитиков «ЮMoney», наиболее заметную динамику в предшкольный сезон демонстрирует детская одежда. С 20 июля по 10 августа количество транзакций в этой категории выросло в два раза, а оборот магазинов увеличился втрое. Средний чек увеличился на 49%, до 13,3 тыс. руб. Интересно, что россияне находят способы оптимизировать траты на другие элементы образа. Несмотря на рост числа покупок обуви на 22% и увеличение оборота на 38%, средний чек в данной категории снизился на 12%и составил 9,2 тыс. руб.

Рост спроса на школьную одежду подтверждают данные «Сбер2B Онлайн-продажи». Количество заказов школьной одежды клиентов «Сбер2B» на маркетплейсах выросло на 119% год к году, а объем продаж увеличился в два раза. Средний чек в этой категории составил 3,29 тыс. руб. Среди наиболее востребованных товаров оказались школьный вельветовый костюм (брюки с рубашкой оверсайз) – объем продаж более чем на 3,5 млн руб., школьный бомбер – объем продаж более чем на 3,2 млн руб., сарафан школьный подростковый – объем продаж более чем на 2,8 млн руб.

Похожая тенденция прослеживается и в сегменте школьных аксессуаров: их приобретали на 35% чаще, однако средние траты за один раз упали на 13%, до 7,26 тыс. руб. По данным «Сбер2B Онлайн-продажи» средний чек в этой категории на маркетплейсах составил 1,89 тыс. руб. Лидерами продаж в этой категории стали – школьный рюкзак с изображением Криштиану Роналдо – объем продаж более чем на 384 тыс. руб., школьный рюкзак с изображением Гарри Поттера – объем продаж более чем на 238 тыс. руб. и школьный рюкзак со Стичем для девочек – объем продаж более чем на 220 тыс. руб.

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Одновременно растет спрос на товары, связанные со здоровьем детей. По данным «ЮMoney», число оплат в салонах оптики при покупке очков выросло на 19% год к году.

Примечательно, что оборот таких магазинов незначительно просел на 3%, а средний чек снизился сразу на 18%, до 7,14 тыс. руб. Это говорит о том, что покупатели стали чаще выбирать более демократичные оправы и линзы.

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