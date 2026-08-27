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«Авито Промо» и «Авито Товары»: каждый шестой житель России – предприниматель

Эксперты «Авито Промо» и «Авито Товаров» провели опрос среди 10 тыс. жителей России, чтобы выяснить, насколько они заинтересованы в открытии собственного дела, какие направления бизнеса выбирают начинающие предприниматели и как уже опытные владельцы используют онлайн-продвижение. Исследование показало, что 16% россиян уже имеют собственный бизнес, а еще 25% планируют открыть свое дело в ближайший год. Интерес к предпринимательству растет — и вместе с ним спрос на инструменты продвижения: более половины владельцев бизнеса нарастили вложения в онлайн-рекламу в первой половине 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди опрошенных россиян сохраняется интерес к предпринимательству: 41% респондентов уже ведут бизнес или планируют начать свое дело. Так, 8% респондентов давно занимаются предпринимательством, столько же (8%) открыли свой бизнес недавно, а четверть (25%) планируют стать предпринимателями в ближайший год.

Наиболее популярными направлениями для старта бизнеса стали продажа товаров и оказание профессиональных услуг — их выбрали по 25% опрошенных, которые уже имеют бизнес или планируют его открыть. Еще 12% рассматривают сферу красоты и здоровья, 11% — строительство и ремонт, 8% — производство. По 7% респондентов выбрали сферы образования и общественного питания.

Онлайн-площадки становятся одним из основных инструментов продвижения для начинающих и действующих предпринимателей. Так, 35% опрошенных жителей России, которые уже ведут бизнес или планируют его открыть, рассматривают площадки электронной коммерции как основные каналы продвижения для привлечения клиентов. Еще 20% планируют подключать рекламу в поисковых системах, 15% — на видеоплатформах, а 13% — в контенте отраслевых блогеров и лидеров мнений. При этом 16% пока не определились, с помощью каких инструментов будут продвигать свой бизнес.

Уже действующие предприниматели все активнее инвестируют в онлайн-продвижение, в первую очередь — для масштабирования бизнеса. Более половины предпринимателей (52%) сообщили, что для развития своего дела они увеличили бюджет на продвижение.

Главной причиной увеличения рекламного бюджета стало желание нарастить продажи — этот фактор назвали 37% предпринимателей. По 23% сообщили, что увеличили вложения из-за расширения бизнеса за пределы собственного региона, выхода на новые аудитории или сезонного роста спроса. Для 19% причиной стало перераспределение бюджета с других каналов продвижения, а 16% начали активнее вкладываться в рекламу после запуска нового бизнеса.

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Большинство владельцев бизнеса предпочитают самостоятельно управлять продвижением: 45% предпринимателей настраивают или планируют настраивать его своими силами. Еще 42% привлекают или планируют привлекать внешних специалистов по настройке продвижения, в том числе рекламные агентства.

«По данным нашего исследования, самые популярные направления для старта бизнеса — продажа товаров и оказание профессиональных услуг — их выбрали по 25% опрошенных, которые уже имеют бизнес или планируют его открыть. Это огромная аудитория, и наша задача — сделать первый шаг в предпринимательстве для нее максимально простым. «Авито» позволяет начинать в комфортном для себя масштабе: протестировать спрос на несколько товаров или сразу работать с большими партиями, попробовать новую нишу и понять реакцию покупателей. А по мере роста бизнеса — опираться на данные и инструменты платформы, чтобы находить новые точки развития», — сказал Алексей Ли, коммерческий директор «Авито Товаров».

«Сегодня онлайн-продвижение используют на разных этапах развития бизнеса — от привлечения первых клиентов до расширения аудитории и увеличения числа заказов. При этом предприниматели могут выбирать подходящий формат работы: самостоятельно запускать и настраивать кампании или обращаться к специалистам и рекламным агентствам. Такой подход позволяет гибко управлять продвижением и адаптировать его под текущие задачи бизнеса», — сказал Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и стратегическими партнерами «Авито».

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