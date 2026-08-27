«БКС Мир инвестиций» запустил сервис для работы с брокерским счетом через ИИ

Теперь клиенты могут получать рыночные данные, анализировать портфель и совершать торговые операции в диалоге с ИИ-ассистентом. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций».

Новый сервис «БКС Мир инвестиций» позволяет подключить брокерский счет к искусственному интеллекту и в режиме живого общения получать данные о рынке и портфеле, создавать, изменять и отменять заявки. Писать код или разрабатывать отдельную программу для этого не требуется.

Технически взаимодействие с брокером через ИИ происходит с помощью MCP-сервера и торгового API БКС. MCP (Model Context Protocol) – это стандарт взаимодействия, который позволяет ИИ-приложениям обращаться к внешним данным и функциям через единый интерфейс.

Для подключения инвестор выпускает в личном кабинете «БКС Мир инвестиций» специальный цифровой ключ – refresh-токен. Затем в настройках своего ИИ он указывает адрес MCP-сервера БКС и полученный токен – так брокерский счет подключается к ИИ. Это разовая настройка, передавать ключ в сообщениях ИИ-ассистенту не нужно.

После подключения работа с брокерским счетом превращается в живой диалог с привычным для пользователя искусственным интеллектом. Например, клиент может попросить: «Покажи состав моего портфеля и доступные лимиты», «Какая сейчас котировка выбранной акции?» или «Есть ли у меня активные заявки?». ИИ-ассистент обращается к торговой инфраструктуре БКС и сообщает инвестору актуальную информацию непосредственно в диалоге.

Таким же образом можно совершать торговые операции: клиент в режиме обычного общения формулирует поручение для ИИ-ассистента. К примеру, просит выставить заявку на покупку конкретных акций или облигаций. Перед выполнением операции пользователь должен явно ее подтвердить. После этого поручение передается напрямую в БКС, а результат отображается в диалоге с ИИ.

При выпуске refresh-токена клиент выбирает один из двух вариантов доступа: только чтение данных или чтение и совершение торговых операций. С токеном только для чтения ИИ-ассистент сможет показывать информацию о рынке и счете, но формирование заявок будет недоступно. Торговый токен открывает эти возможности, при этом любые действия по торговым поручениям будут требовать отдельного подтверждения пользователя. Cервис рассчитан на ИИ-инструменты, поддерживающие MCP: ChatGPT, Claude, Cursor, VS Code, Qwen Code, Gemini и др.