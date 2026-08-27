Более половины активных пользователей «Макс» на iOS подключили уведомления

Более 10 млн пользователей устройств Apple установили мобильную веб-версию мессенджера на экран «Домой». Таким образом, пользователи могут подключить уведомления и получить доступ к последним обновлениям «Макс»: созданию публичных каналов, просмотрам историй и комментированию постов. Об этом CNews сообщили представители «Макс».

Для того, чтобы установить веб-версию «Макс» на домашний экран смартфона, необходимо: открыть ссылку https://web.max.ru в браузере Safari; нажать на три точки в нижней части экрана; выбрать «Поделиться» и «Показать больше»; нажать «Добавить на экран «Домой» и подтвердить.

После того, как на экране появится иконка мессенджера, пользователь сможет включить уведомления о новых сообщениях и звонках. Для этого достаточно авторизоваться в «Макс» и выбрать «Разрешить» во всплывающем окне.

При нажатии на новое уведомление на iPhone система автоматически перенаправит пользователя в приложение, если оно установлено на устройстве. Если приложения нет — откроется веб-версия.