Как юристам эффективно работать с ИИ: «Яндекс Практикум» при поддержке «Нейроюриста» запустил бесплатный курс

ИИ уверенно переходит из эксперимента в рабочий инструмент юриста: 41% юридических фирм уже используют генеративный ИИ — годом ранее таких было 28%, по данным Thomson Reuters. Чтобы помочь специалистам освоить новые технологии на практике, «Яндекс Практикум» при поддержке «Нейроюриста» запустил бесплатный курс «Нейросети для юристов». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Программа помогает разобраться, какие задачи имеет смысл передавать ИИ и как получать от него практическую пользу. В частности, юристы учатся работать с большими языковыми моделями и составлять запросы под конкретные профессиональные задачи, а также разбирать ограничения технологии и контролировать качество полученных результатов.

Отдельный блок курса посвящен конфиденциальности и контролю рисков. В программе разбирается, как распознавать недостоверные ответы, проверять результаты и работать с данными доверителей. Также рассматривается, как оценивать экономический эффект от внедрения ИИ и выбирать задачи, в которых его применение действительно оправдано.

Помимо общих принципов работы с нейросетями, курс знакомит с применением специализированных ИИ-решений в юридической практике. Отдельный модуль посвящен «Нейроюристу» — сервису «Яндекса» для решения юридических задач. В нем разбираются работа с документами, выбор ИИ-агентов под конкретные задачи и проверка ответов со ссылками на справочно-правовые системы. При этом «Нейроюрист» можно использовать в привычной для юриста рабочей среде — в виде надстройки для Microsoft Word, которая позволяет анализировать и редактировать документы без переключения между сервисами.

Курс охватывает весь базовый цикл работы с ИИ в юридической практике: от постановки задачи и выбора инструмента до проверки результата и оценки его эффективности.

Программа включает четыре модуля и девять уроков: основы больших языковых моделей, промптинг для юридических задач, практика с «Нейроюристом», безопасность и экономика ИИ. Обучение проходит онлайн и завершается итоговым тестированием, после которого выдается сертификат.

Курс бесплатный и доступен на «Яндекс Практикуме».