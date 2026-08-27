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«МегаФон» усилил связь в зонах отдыха Оренбурга

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в северной части столицы Оренбургской области. Дополнительное телеком-оборудование в Дзержинском районе запустил «МегаФон», охватив ряд рекреационных зон города.

Инженеры оператора провели работы на проспекте Победы и усилили покрытие сети в важных для горожан локациях. Среди них — Парк им. Л.А. Гуськова, санаторий-профилакторий «Чайка», ряд медучреждений. Сейчас средняя скорость загрузки интернет-данных здесь составляет 20 Мбит/c, а максимальная достигает 50 Мбит/c.

Техническая служба развернула инфраструктуру связи с учетом особенностей застройки района. Оборудование поддерживает сразу несколько диапазонов частот 4G и рассчитано на высокую нагрузку. В частности, решение гарантирует проникновение сигнала внутрь зданий с большим количеством кабинетов, палат и лабораторий.

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«Население столицы региона интенсивно пользуется цифровыми сервисамигосударственными, банковскими, развлекательными. Мы постоянно анализируем нагрузку на сеть, что позволяет нам своевременно увеличивать её пропускную способность. С момента подключения оборудования ежемесячный трафик в охваченных кварталах вырос на 40%», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Евгений Кочетов.

Как показывают большие данные оператора, горожане в Оренбуржье сейчас ежемесячно используют порядка 28,5 ГБ интернет-данных на человека. В топ-5 по онлайн-активности — жители Орска, Новотроицка, Ясного, Оренбурга и Нежинского.

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