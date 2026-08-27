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МТС усилила сеть в туристической жемчужине Марий Эл

МТС расширила покрытие LTE-сети в поселке городского типа Куженер Куженерского района. Благодаря модернизации телеком-оборудования жители поселка и туристы могут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом не только в поселке, но и в его окрестностях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС модернизировали телеком-оборудование на улице Заречная. Улучшенная сеть охватывает многоквартирные и частные дома, достопримечательности, социальные учреждения, магазины, продуктовый рынок. После проведенных технических работ средняя скорость мобильного интернета выросла на 20%, а сигнал стал стабильнее. Теперь около пяти тысяч жителей поселка могут пользоваться на новых скоростях привычными цифровыми сервисами.

Поселок Куженер и его окрестности ежегодно привлекают туристов. Неподалеку расположена одна из главных жемчужин региона — заказник «Каменная Гора». Его создали в 2003 г. для сохранения уникального ландшафта и редких растений. С высоты около 150 метров открываются живописные виды на холмы и долины. В самом поселке музейно-выставочный центр предлагает экспозиции о крестьянском быте, археологических находках и истории местного монастыря. Рядом с Куженером находится долина студеных родников. Здесь бьют почти 40 источников, многие из которых считаются целебными. Теперь туристы смогут с большим комфортом знакомиться с историей региона, используя при этом современные цифровые сервисы и интерактивные карты.

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«Мы продолжаем работы по модернизации сети LTE для обеспечения жителей республики качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом. Куженерский район ежегодно привлекает в наш регион тысячи туристов. Во время сезонных пиков посещаемости здесь в разы возрастает и количество людей, и, соответственно, потребность в мобильных сервисах. Теперь жители поселка и туристы останутся на связи и дома, и в путешествиях», — отметил директор МТС в Марий Эл Дмитрий Бобиков.

Ранее МТС модернизировала телеком-оборудование в деревне Чингансола и селе Керебеляк в Звениговском районе.

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