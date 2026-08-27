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На «Госуслугах» открылась запись на курсы программирования для подростков «Код будущего»

На «Госуслугах» стартовал приём заявлений на бесплатные курсы по программированию, искусственному интеллекту и робототехнике проекта «Код будущего». Обучение смогут пройти более 60 тыс. школьников и студентов.

В этом учебном году можно выбрать один из более чем 100 онлайн- и офлайн-курсов от 12 образовательных организаций. Курсы охватывают несколько уровней сложности — от базового до олимпиадного. Выпускники получат сертификат проекта «Код будущего», который даёт дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Кто может участвовать: школьники 8–11 классов; студенты колледжей, обучающиеся по ИТ-специальностям.

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Какие есть направления: программирование — Python, C++, JavaScript и «», создание сайтов, приложений и игр, работа с базами данных, основы кибербезопасности; искусственный интеллектанализ данных, машинное обучение, нейросети, работа с языковыми моделями; робототехника — сборка и программирование роботов, компьютерное зрение, технологии автономного движения.

Как записаться: подайте заявление на «Госуслугах»; успешно пройдите вступительное испытание; дождитесь распределения в группу подходящего уровня сложности.

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