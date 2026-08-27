На Ямале оптика «Ростелекома» доступна в 99% домохозяйств

«Ростелеком» впервые раскрывает подробности развития оптических сетей в регионах России. Максимально оптическими регионами «Ростелеком» сделал Ямало-Ненецкий автономный округ и Мурманскую область, в которых ВОЛС охвачено 99% домохозяйств. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровая инфраструктура приходит туда, где еще вчера это казалось невозможным. В 2026 г. на Ямале оптика добралась до арктического поселка Тазовский. Скорость местного интернета выросла в 10 раз, что позволило жителям не просто комфортно общаться в сети, но и полноценно работать удаленно, учиться онлайн и пользоваться всеми необходимыми сервисами.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Несмотря на суровые климатические условия и удаленность Ямала, цифровая инфраструктура региона развивается опережающими темпами. Наша оптика обеспечивает скорость до 500 Мбит/с. Для нас важно, чтобы каждый — будь то удаленный сотрудник, многодетная семья или владелец загородного дома — имел доступ к надежному каналу связи. Стабильный интернет сегодня это не просто развлечение, а фундамент для работы, образования и повседневного комфорта».

Общая протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) «Ростелекома» в России превысила уже 1,1 млн километров, что обеспечивает возможность подключения к высокоскоростному интернету для более чем двух из трех семей страны.

Активное развитие цифровой инфраструктуры ведется во всех регионах России. По итогам первого полугодия 2026 г. оптическая сеть «Ростелекома» охватила более 80% домохозяйств в крупнейших российских мегаполисах, а в большинстве районных центров этот показатель превысил 90%.

Наиболее высокая плотность покрытия среди городов-миллионников достигнута в Омске, Новосибирске, Красноярске, Москве и Ростове-на-Дону. В Липецкой области — это 98%, в Республике Марий Эл — 97%, на Камчатке — 96%. В 2025 г. по результатам нового строительства в Республике Коми и Нижегородской области доступ к оптическим сетям получили более 90% семей.

Антон Годовиков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Наша компания — безусловный лидер на рынке широкополосного доступа в интернет: №1 по абонентской базе и темпам ее роста. Более 40% домохозяйств в стране уже пользуются услугами группы компаний “Ростелеком”, что существенно опережает конкурентов — ближайший из них занимает лишь 10–11% рынка. В соответствии с новой стратегией компании до 2030 года мы планируем расти быстрее рынка, последовательно расширяя оптическую инфраструктуру во всех регионах».

Сергей Онянов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Мы последовательно модернизируем и расширяем сетевую инфраструктуру. В ближайшее время планируем перевести ряд высоконагруженных участков сети на скорости до 10 Гбит/с. Переход на оптику позволяет обеспечивать не только в разы большую пропускную способность, но и более стабильное соединение для клиентов. Для нас это ключевая задача».

Одновременно с модернизацией сетевой инфраструктуры «Ростелеком» предлагает обновление абонентского оборудования, что повышает качество домашнего интернета. В октябре 2025 г. компания «Электра» (дочерняя компания «Ростелекома») крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения. Флагманский роутер Wi-Fi 6 с чипсетом AX3000 обеспечивает устойчивый сигнал даже в дальних комнатах большой квартиры или частного дома и не требует установки сложных систем из нескольких модулей. Скорость передачи данных достигает 3 Гбит/с, что на 45% выше, чем у роутеров предыдущего поколения.