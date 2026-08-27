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Пользователи «Бери заряд» в Москве могут арендовать зарядку, даже если смартфон выключился

Теперь пользователи «Бери заряд» в Москве могут арендовать зарядку, даже если смартфон полностью разрядился и открыть приложение невозможно. Для этого на 5 тыс. станций появился встроенные провода для зарядки телефона, а на еще 300 – появились банковские терминалы для оформления аренды без приложения. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Проводная зарядка позволяет бесплатно подзарядить смартфон в течение пяти минут – этого достаточно, чтобы включить его и оформить аренду через приложение. Станции с банковским терминалом позволят взять аренду без смартфона и приложения: пользователь прикладывает карту, после чего с неё списывается залог в размере 770 руб. После возврата зарядки сервис возвращает залог за вычетом стоимости аренды.

Обновление уже охватило более 5,3 тыс. станций — это больше половины всех станций «Бери заряд» в Москве. Такие станции появятся в аэропортах, на вокзалах, в торговых центрах и других местах, где новая возможность может быть особенно востребована. Обновление охватит всю сеть сервиса в городе — более 10 тыс. станций.

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