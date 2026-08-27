CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

Старшее поколение и дети Альфа стали лидерами роста аудитории музыкальных приложений

Россияне стали чаще заходить на стриминговые сервисы для прослушивания любимых треков и подкастов. Как выяснили аналитики «МегаФона», с начала лета число пользователей всех музыкальных приложений выросло почти на 10%. Самый заметный прирост аудитории показали абоненты старше 55 лет и дети поколения Альфа (до 17 лет). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В гендерном разрезе главными любителями музыки оказались мужчины — они обращаются к стримингам на 53% чаще женщин. В общей доле ценителей аудио лидируют россияне 35-44 лет, которые чаще других включают музыку для того, чтобы настроиться на работу или отдохнуть. Их доля составляет 40%. На втором месте — категория 45-54 лет (25%), далее следуют пользователи 25-34 лет с долей 15%. При этом лидерами по приросту оказалось старшее поколение и подростки.

Тренд подтверждает аналитика собственного сервиса оператора «МегаФон Музыка», который предоставляет подписку на различные стриминговые платформы. Наибольшая динамика интереса к аудиоконтенту в летний период была зафиксирована именно у старшего поколения 55-64 лет (+26% c начала лета) и детей Альфа (+10%). В период летних каникул школьники 14-17 лет активно слушают музыку и подкасты, на которые не хватало времени в учебном году.

Наибольшее число пользователей «МегаФон Музыки» живет в Москве и Санкт-Петербурге. Также в первую десятку вошли меломаны из Свердловской, Самарской, Нижегородской, Оренбургской областей, Башкирии, Югры, Краснодарского и Красноярского краёв.

«Музыка сопровождает нас постоянно, и мы видим, что все большее число россиян интегрируют аудиоконтент в повседневную жизнь: он помогает им настроиться на качественный отдых, взбодриться утром или снять стресс на работе. Для того чтобы все наши абоненты независимо от возраста могли включать любимые треки, слушать аудиокниги и эксклюзивные подкасты без рекламы и ограничений, мы предоставляем сервис “МегаФон Музыка” и возможность выбора той площадки, на которой прослушивание будет наиболее комфортным», — сказала руководитель бизнес‑юнита развития экосистемных продуктов «МегаФона» Елена Козлова.

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений
Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений ИТ в банках

Тенденцию к увлечению музыкой подтверждают продажи на торговых платформах. Как показывает сервис аналитики маркетплейсов оператора, россияне все чаще покупают гитары, на которые приходится порядка 30% от общей доли всех музыкальных инструментов. Также зафиксирован повышенный интерес к укулеле (14%), гармошкам (10%), синтезаторам (10%) и флейтам (7%). Наименьшим спросом пользуются скрипки, тарелки и кахоны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

2ГИС и Сбербанк готовят «карту штрафов». Водителям будут показывать камеры, которые строго штрафуют

Wildberries создала «убийцу» главного веб-сервиса РЖД

Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября

ИИ-модели сговаривались устроить побег и заметали за собой следы

Связь 5G появится во всех городах-миллионниках до конца 2027 года

Wildberries выпустил собственного «убийцу» нацмессенджера «Макс»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще