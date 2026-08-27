Участники «Аэрофлот Бонус» теперь могут авторизоваться в личном кабинете через «Госуслуги»

Участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус» теперь могут авторизоваться в личном кабинете через «Госуслуги» (ЕСИА). Новый способ входа в кабинет дополнит существующие: по телефону, электронной почте или номеру участника и через «Сбер ID». Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Авторизация через «Госуслуги» — простой и безопасный способ получить доступ к личному кабинету «Аэрофлот Бонус». Аккаунт ЕСИА — универсальный ключ ко множеству российских сервисов и систем.

При первом входе с использованием нового способа система должна связать личный кабинет участника «Аэрофлот Бонус» и учетную запись на «Госуслугах» – для этого всем пользователям необходимо пройти полную авторизацию в обоих сервисах. Все последующие авторизации через «Госуслуги» будут быстрыми и удобными: по номеру телефона, электронной почте или СНИЛС, а также с использованием QR-кода или электронной подписи.