CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Участники «Аэрофлот Бонус» теперь могут авторизоваться в личном кабинете через «Госуслуги»

Участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус» теперь могут авторизоваться в личном кабинете через «Госуслуги» (ЕСИА). Новый способ входа в кабинет дополнит существующие: по телефону, электронной почте или номеру участника и через «Сбер ID». Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Авторизация через «Госуслуги» — простой и безопасный способ получить доступ к личному кабинету «Аэрофлот Бонус». Аккаунт ЕСИА — универсальный ключ ко множеству российских сервисов и систем.

При первом входе с использованием нового способа система должна связать личный кабинет участника «Аэрофлот Бонус» и учетную запись на «Госуслугах» – для этого всем пользователям необходимо пройти полную авторизацию в обоих сервисах. Все последующие авторизации через «Госуслуги» будут быстрыми и удобными: по номеру телефона, электронной почте или СНИЛС, а также с использованием QR-кода или электронной подписи.

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД
Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

2ГИС и Сбербанк готовят «карту штрафов». Водителям будут показывать камеры, которые строго штрафуют

Wildberries создала «убийцу» главного веб-сервиса РЖД

Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября

ИИ-модели сговаривались устроить побег и заметали за собой следы

Связь 5G появится во всех городах-миллионниках до конца 2027 года

Wildberries выпустил собственного «убийцу» нацмессенджера «Макс»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще