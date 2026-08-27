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Wildberries тестирует прямую продажу ж/д билетов

Wildberries (входит в группу RWB) в тестовом режиме запускает продажу билетов на поезда дальнего следования по России напрямую от поставщика — РЖД. Сервис по покупке уже доступен всем пользователям на сайте маркетплейса. Оформить поездку можно в привычном контуре Wildberries без перехода на сторонние сервисы. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Оплатить билет можно картой, по СБП и «WB Кошельком». При этом пользователю доступна возможность сохранить данные для будущих поездок. Варианты перевозки можно отфильтровать по времени отправления или прибытия, по продолжительности или стоимости поездки, а также по типу вагона и поезда.

Непосредственно выбор мест осуществляется на электронной схеме вагона, где указан тип мест, перечень удобств и этаж для двухуровневых поездов.

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Купить билет можно на сайте Wildberries в разделе WB Travel. После покупки билет можно скачать, получить на электронную почту или посмотреть в личном кабинете WB Travel в разделе «Заказы». Там же при необходимости оформляется возврат.

Запуск прямой продажи железнодорожных билетов стал следующим этапом развития WB Travel как сервиса для планирования поездок внутри экосистемы RWB. Сервис последовательно расширяет набор туристических услуг, чтобы пользователи могли собрать путешествие в одном месте — от бронирования билетов и отеля до тура, экскурсии или другого впечатления.

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