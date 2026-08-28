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«МегаФон» расширил зону покрытия в Кинешме

«МегаФон» увеличил территорию покрытия в старинном городе Ивановской области Кинешме. Инженеры оператора модернизировали телеком-оборудование, чтобы более 70 тысяч жителей были обеспечены устойчивым сигналом и стабильной голосовой связью на территории райцентра. Вышний Волочек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование в Кинешме работает в низкочастотном диапазоне, что дает большой радиус покрытия сети и отличное проникновение сигнала сквозь толстые стены зданий. Изменения затронули жилые микрорайоны с частной застройкой, расположенные по обеим берегам реки Кинешемки. Сам город расположен в зоне так называемой «Волжской Швейцарии», где ландшафтные и природно-климатические условия благоприятны для отраслей, связанных с оздоровлением и туризмом. В 2027 г. Кинешма станет частью туристического маршрута «Золотое кольцо».

Также улучшения зоны покрытия голосовой связью коснулись еще нескольких малых населенных пунктов Кинешемского района — деревни Луговое и города Наволоки, где проживает несколько тысяч человек.

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Наволоки — небольшой городок в Кинешемском районе Ивановской области, расположенный на левом берегу Волги. Он находится всего в 16 км от Кинешмы, и сегодня здесь проживает около 9 тыс. человек. Наволоки известны своими панорамными видами на Волгу и сохранившейся атмосферой провинциальной России. Инженеры «МегаФона» улучшили качество связи на южной окраине города, где расположены дома малоэтажной застройки.

«В этом году мы провели масштабную работу в малых населенных пунктах Шуйского, Южского, Ивановского, Комсомольского и Кинешемского районов. Для нас принципиально важно, чтобы качественная связь была доступна каждому, независимо от удаленности от областного центра. Стабильная сеть — это не просто комфорт, а базовая безопасность: возможность оперативно вызвать экстренные службы или проконсультироваться с врачом. Мы уделяем особое внимание старшему поколению, для которого привычные голосовые звонки остаются главным способом общения. «МегаФон» продолжит устранять цифровое неравенство и развивать инфраструктуру в регионе, обеспечивая надежное покрытие там, где это нужнее всего», — сказал Иван Бувальцев, директор «МегаФона» в Ивановской области.

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