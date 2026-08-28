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Ozon и ИТ-ассоциации усилили контроль за продажей цифровых товаров

Ozon вместе с отраслевыми объединениями — АПКИТ, АРПП «Отечественный софт», ассоциацией «Руссофт» и НП ППП (некоммерческое партнёрство «Поставщики программных продуктов») — доработал систему контроля за карточками товаров с программным обеспечением. При участии экспертов были уточнены критерии проверки и усилен мониторинг. Разработанный подход уже может служить бенчмарком для рынка — количество предложений с признаками нарушений снизилось и сейчас остается на минимальном уровне. Об этом CNews сообщил представитель Ozon.

Сотрудничество платформы с профессиональным ИТ-сообществом ведется на постоянной основе. Ассоциации участвуют в разработке подходов к выявлению рискованных предложений среди карточек с операционными системами и офисными цифровыми продуктами. Это позволяет своевременно обновлять критерии оценки, повышать точность алгоритмов и эффективнее выявлять потенциально проблемные товары.

«Опыт нашей совместной работы с Ozon показывает, что участие отраслевых экспертов помогает сделать модерацию цифровых товаров более точной и эффективной. Считаем эту практику показательной и призываем другие торговые площадки перенять этот подход и объединиться вокруг создания честного рынка ПО. Чем больше игроков присоединится к инициативе, тем быстрее мы сделаем рынок безопасным и прозрачным для миллионов потребителей. При этом и у отечественных разработчиков возрастет мотивация создавать и продавать новые крутые программные продукты», — сказал исполнительный директор АПКИТ, председатель Совета ТПП РФ по развитию ИТ и цифровой экономики Николай Комлев.

В АРПП «Отечественный софт» отметили, что сотрудничество маркетплейсов с профильными объединениями помогает защищать интересы потребителей, легальных продавцов и российских разработчиков. Такой формат позволяет точнее выявлять рискованные предложения и удалять их с площадки, не затрагивая добросовестных участников рынка.

«Предложения контрафактного Microsoft Office, официально объявившего об уходе с российского рынка, по аномально низким ценам могут вводить покупателей в заблуждение, создавать риски для безопасности и вытеснять легальное российское программное обеспечение за счет демпинговых цен, недоступных добросовестным участникам рынка. Поэтому важно распространить единые прозрачные подходы к выявлению и удалению нелицензионного программного обеспечения на всех: это не ограничивает конкуренцию, а защищает потребителей, легальных продавцов и российских разработчиков. Считаем, что такие единые требования к проверке должны стать стандартом для всего рынка», — сказал генеральный директор компании – разработчика российского софта «Р7» Евгений Шелковников.

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Контроль за цифровыми товарами осуществляется на всех этапах — от проверки карточек при размещении до последующего мониторинга ассортимента. Платформа применяет комбинированный подход, включая автоматизированные инструменты, ручную проверку и механизмы взаимодействия с правообладателями.

«Мы выстроили многоуровневую систему контроля за цифровыми товарами и последовательно развиваем ее совместно с ИТ-ассоциациями. Их экспертиза позволяет точнее выявлять риски, оперативно реагировать на нарушения и повышать качество предложений на платформе. Такой подход помогает одновременно усиливать защиту пользователей и поддерживать прозрачные условия для добросовестных продавцов», — отметил вице-президент по связям с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин.

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