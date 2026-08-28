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Пользователи «Макс» получат бонусы от гостиниц при заселении с помощью «Цифрового ID»

Нововведение действует в отелях сетей Cosmos, Mantera и «Ателика», а также на курортах Красной Поляны и в Сочи. В числе подарков — ваучеры на SPA и посещение ресторана, прогулочные билеты на канатную дорогу, десерты с напитками и фирменный кофе. Об этом CNews сообщили представители «Макс».

Для заселения с помощью «Цифрового ID» гостю не нужно предъявлять бумажные документы и заполнять анкету: достаточно показать QR в «Макс», а представителю отеля — отсканировать его и сверить с данными в базе. Весь процесс оформления занимает менее минуты.

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Для того, чтобы создать «Цифровой ID», необходимо: открыть соответствующий раздел в «Макс»; нажать на кнопку «Создать QR»; предоставить согласие на обработку персональных данных; придумать pin-код для входа.

С 1 сентября 2026 г. в России будет реализована возможность заселяться с помощью «Цифрового ID» во все отели с номерным фондом более 50 мест.

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