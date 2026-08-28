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«ВКонтакте» обновила мобильную веб-версию: ключевые возможности приложения стали доступны в браузере

Мобильная версия «ВКонтакте» получила обновленную навигацию, новый вид ленты и дополнительные инструменты для публикации контента. В браузере без установки приложения представлены все ключевые возможности «ВКонтакте»: от просмотра ленты и роликов до общения и публикации контента. Об этом CNews сообщили представители VK.

Основные разделы, включая клипы, поиск, мессенджер и ленту, доступны в одно нажатие из нижнего меню. В ленте появились новые форматы контента, в отдельном разделе — «Поиск» с персональными рекомендациями по интересам. Полноэкранный просмотр роликов получил привычный интерфейс приложения. В историях появилась возможность делиться разными типами контента — клипами, фотографиями и постами.

Для доступа к мобильной версии достаточно открыть ссылку m.vk.ru в браузере на смартфоне или планшете.

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