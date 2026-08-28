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Жители топ-5 регионов России по объему видеотрафика на Rutube посмотрели более 7,8 млрд ГБ видеоконтента

По данным видеосервиса Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), с начала 2026 г. жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей посмотрели более 7,8 млрд ГБ видеоконтента — это эквивалент 2,6 млрд часов видео в разрешении 1080p. В пересчете на сутки совокупный объем составляет около 34 млн ГБ или же более 11 млн часов видео в день. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Если воспроизводить весь объем видеоконтента, который жители топ-5 регионов смотрят за одни сутки подряд на одном экране, просмотр занял бы более 1200 лет.

Самый большой объем видеотрафика с начала года зафиксирован в Москве — 6,4 млрд ГБ. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пользователи посмотрели 624 млн ГБ видеоконтента, в Краснодарском крае — 312 млн ГБ. В Свердловской области показатель составил 274 млн ГБ, а в Новосибирской — 249 млн ГБ.

«Мы видим, что контент платформы востребован зрителями по всей стране, а среднесуточный объем видеотрафика на Rutube в одной только Москве достигает 2,5-3 Тбит/с. Всего в топ-5 регионов зрители посмотрели уже почти 8 млрд ГБ видеоконтента. Стабильность работы сервиса и технологическая устойчивость – это фундамент, на котором мы строим долгосрочные отношения с аудиторией, авторами и рекламодателями. Мы продолжаем улучшать надежность инфраструктуры Rutube, чтобы видеоплатформа была доступна для пользователей в любой географической локации», — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

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В большинстве регионов наибольшая активность пользователей приходится на вечерние часы. Так, в Москве и Санкт-Петербурге Rutube чаще всего смотрят с 18:00 до 22:00, в Краснодарском крае — с 18:00 до 21:30, а в Свердловской и Новосибирской областях — с 17:00 до 22:00. Минимальный объем смотрения приходится преимущественно на ночные и ранние утренние часы.

В 2025 г. пиковый объем трафика на Rutube превысил 12 Тбит/с, а среднесуточный составил почти 8 Тбит/с. В среднем каждый пользователь сервиса из региона за 2025 год смотрел примерно 4 ГБ видео ежедневно, или 1,4 ТБ в год.

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