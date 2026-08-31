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Белгородская область стала доступна на цифровой платформе поддержки природно-климатических проектов

Белгородская область с сентября 2026 г. доступна на российской цифровой платформе поддержки природно-климатических проектов. Теперь пользователи могут находить на интерактивной карте региона земельные участки и предварительно оценивать их потенциал для реализации природно-климатических проектов. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Для участков доступны данные об их площади, типах лесных насаждений и возможном накоплении углерода. Пользователь может выбрать интересующую территорию, задать параметры проекта и получить расчет по ключевым показателям.

Добавление Белгородской области расширяет географию платформы, которая объединяет данные для поиска и предварительной оценки территорий, перспективных для реализации природно-климатических проектов.

Сегодня на платформе доступна информация и инструментарий для Республики Татарстан, Белгородской, Липецкой и Калужской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

Цифровую платформу разработали и развивают эксперты Центра цифровых технологий для природно-климатических проектов НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки России.

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