«М.Видео» зафиксировала рекордный приток продавцов на маркетплейсе: число действующих партнеров превысило 12 тысяч

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, зафиксировала рекордный приток новых продавцов на собственный маркетплейс. Максимальный месячный показатель по количеству новых регистраций был достигнут в июле 2026 г. — в этом месяце к площадке присоединилось более 1,6 тыс. партнеров. Динамика роста регистраций усилилась во второй половине месяца и продолжилась в августе. При этом площадку рассматривать как новый канал продаж начали и крупные игроки рынка в непрофильных для «М.Видео» товарных категориях — так, например, на маркетплейсе уже торгуют Divan.ru, «Аскона», «Росмэн», Eleganzza, а в августе на маркетплейс вышел «Стокманн». Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Директор по развитию маркетплейса компании «М.Видео» Карен Ашрафян: «По итогам I полугодия 2026 г. 3P-ассортимент составляет 91% от общего числа предложений на маркетплейсе «М.Видео». За год трансформации компании его доля выросла на 29 процентных пунктов, а само количество доступного ассортимента увеличилось практически в восемь раз. Это еще раз показывает востребованность партнерской модели среди продавцов и покупателей. Мы продолжаем развивать платформу, подключать новых участников и расширять ассортимент доступных товаров. Мы благодарим всех партнеров, кто верит в наш потенциал, и с уверенностью входим в высокий сезон: заранее готовим логистические мощности и развиваем инфраструктуру маркетплейса, чтобы обеспечить стабильную работу при росте спроса. Активное подключение новых селлеров показывает, что открытая модель «М.Видео», позволяющая им торговать сразу на нескольких витринах, востребована рынком: компании видят в нашем маркетплейсе возможность масштабировать продажи, расширять аудиторию и развивать свое цифровое присутствие. Впереди еще много работы, но начало положено».

Наиболее активный рост числа новых продавцов пришелся на вторую половину июля и начало августа. В июле к маркетплейсу «М.Видео» присоединилось более 1,6 тыс. новых партнеров, а максимальный недельный показатель по числу новых регистраций был зафиксирован на 31-й неделе 2026 г. — тогда процедуру регистрации начали более 900 продавцов.

На сегодняшний день на маркетплейсе «М.Видео» зарегистрировано свыше 12 тыс. продавцов. Одним из новых партнеров маркетплейса «М.Видео» стал «Стокманн». Компания представила на площадке ассортимент из категорий fashion и lifestyle, включая одежду, аксессуары, товары для дома и другие направления. Подключение «Стокманна» демонстрирует развитие маркетплейса «М.Видео» как открытой мультикатегорийной платформы с собственной развитой розницей и сетью партнерских пунктов выдачи, которая объединяет предложения селлеров из разных отраслей и дает им возможность масштабировать продажи сразу в нескольких каналах, включая крупнейшие маркетплейсы и цифровые платформы партнеров, а также расширяет возможности выбора для покупателей.