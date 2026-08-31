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«Почта России» кратно увеличит сеть микрофулфилмента для селлеров

«Почта России» кратно увеличит сеть микрофулфилмента для селлеров. Компания уже сотрудничает со всеми игроками рынка и намерена и дальше усиливать это направление. Сейчас действуют несколько тысяч объектов. Об этом CNews сообщил представитель «Почты России».

Получить заказ с маркетплейсов можно практически во всех отделениях «Почты России», при этом порядка 19 тыс. отделений работают в режиме пунктов выдачи. Многие из них оборудованы современными примерочными — как в городе, так и в селе. Такой формат доступен покупателям вне зависимости от размера населённого пункта.

В этом году компания планирует пройти рубеж в 800 млн обработанных посылок. Это вдвое превышает максимальный показатель 2019 г., когда пределом возможностей почты были 400 млн отправлений. Как отметил Волков, с учётом того, как компания перестраивает процессы, 800 млн посылок не являются максимумом — этот объём может быть увеличен и дальше.

«Почта России» находится в процессе трансформации бизнес-модели под запросы малого и среднего бизнеса. Как отметил генеральный директор компании Михаил Волков, задача на начальном этапе была не просто заниматься антикризисными решениями. Она состояла в изменении бизнес-модели компании под современные реалии, под совершенно новые вызовы и возможности.

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