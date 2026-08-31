CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье упростили онлайн-запись на психолого-медико-педагогическую комиссию

Благодаря внедрению умных сервисов на регпортале подача заявления на прохождение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) стала проще. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь при заполнении онлайн-формы родителям не придется вручную вводить данные о ребенке – они подтянутся автоматически из личного кабинета госуслуг. Если пользователь укажет, что ребенок учится в муниципальной школе Подмосковья, сервис проверит информацию и откроет справочник школ, а встроенный фильтр подберет образовательные комплексы по городскому округу. Если данные не подтвердятся – на экране появится соответствующее уведомление. Сведения о частных и находящихся в другом регионе образовательных организациях необходимо ввести самостоятельно», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии потребуется для подтверждения права ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, на специальные условия обучения и воспитания в образовательных организациях, а также на специальные условия при проведении государственной итоговой аттестации.

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу
До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу Цифровизация

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Образование» – «Официальные документы». Подать заявление могут родители, законные представители, работники образовательных организаций.

Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Софтлайн» нарастил прибыль, но получил проблемы с телекоммуникационным оборудованием

Российский суд заставил продать оперативную память по фантастически низкой цене

Создатели ChatGPT, Claude, Gemini и еще 100 компаний призвали человечество лучше защищаться от ИИ

Ущерб бизнеса России от кибермошенников вырос втрое и достиг 1,4 миллиарда

2ГИС и Сбербанк готовят «карту штрафов». Водителям будут показывать камеры, которые строго штрафуют

Wildberries создала «убийцу» главного веб-сервиса РЖД

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще