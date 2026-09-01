«МегаФон» провел LTE в туристические села Рязанщины

С июня по август 2026 г. «МегаФон» улучшил связь в 21 малом населенном пункте Рязанской области. В летний период программы по улучшению мобильной сети вошли деревни, села и поселки городского типа Кадомского, Милославского, Старожиловского, Касимовского, Шацкого, Михайловского, Скопинского района и других. Большинство из этих мест входят в региональные и федеральные туристические маршруты, при этом улучшение связи охватило свыше 48 тыс. рязанцев. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В каждом из населенных пунктов проводились специальные работы с учетом потребностей местных жителей и нагрузки на мобильную сеть. Например, в селе Старожилово выполнены работы по рефармингу. Неиспользуемые диапазоны связи заменили на среднечастотные, благодаря чему возросла емкость сети, а средняя скорость мобильного интернета улучшилась на 20%. В селе расположен промышленно-усадебный комплекс фон-Дервизов, входящий в турмаршрут федерального проекта «Русские усадьбы». Визитная карточка этого комплекса – Старожиловский конный завод, построенный по проекту архитектора Федора Шехтеля. Ежегодно это место привлекает тысячи туристов, которые приезжают, чтобы вживую увидеть работу одного из крупнейших зодчих рубежа XIX—XX столетий.

Новые базовые станции установлены в деревне Гряцкое и селе Дубовичье. Также инженеры «МегаФона» обновили телеком-оборудование в деревне Лесное Конобеево, знаменитой своей старинной деревянной ветряной мельницей и конобеевскими каменоломнями, где раньше добывали известняк.

«Рязанская область обладает высоким туристическим потенциалом. Наша задача внимательно следить за развитием турпотока и обновлять телеком-инфраструктуру в зонах роста мобильного трафика, чтобы пользоваться голосовой связью и интернетом было одинаково комфортно как для местных жителей, так и для многочисленных гостей региона. Инженерные работы этим летом не обошли главную точку притяжения приезжающих в Рязань туристов со всего мира – село Константиново. На родине поэта Сергея Есенина установили дополнительное LTE-оборудование, позволяющее увеличить емкость сети и пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Этого хватит, чтобы вести стриминговые эфиры в социальных сетях из местных музеев, смотреть потоковое видео в разрешении 4K об интересных деталях биографии знаменитого русского поэта», — отметила Людмила Калашникова, директор «МегаФона» в Рязанской области.